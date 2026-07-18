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18 июля 2026, 18:27 | Обновлено 18 июля 2026, 18:48
207
0

КАЛИНИЧЕНКО: «Роналду – идеальный спортсмен, а Месси – божество»

Максим не сомневается в том, кто лучше

18 июля 2026, 18:27 | Обновлено 18 июля 2026, 18:48
207
0
КАЛИНИЧЕНКО: «Роналду – идеальный спортсмен, а Месси – божество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Калиниченко
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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказался о выступлениях аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

41-летний Роналду со сборной Португалии вылетел с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1). Месси в составе сборной Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.

– Уже можно окончательно сказать, что Месси выиграл спор у Роналду за звание лучшего в истории?

– У меня вообще никогда не было по этому поводу сомнений. Это разные уровни. Если Роналду – идеальный спортсмен, то Месси – божество. Нельзя сравнивать человека с нечеловеком. То, что он делает на поле, – это прокачанный персонаж из PlayStation.

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Максим Калиниченко Криштиану Роналду Лионель Месси
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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