КАЛИНИЧЕНКО: «Роналду – идеальный спортсмен, а Месси – божество»
Максим не сомневается в том, кто лучше
Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказался о выступлениях аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду на ЧМ-2026.
41-летний Роналду со сборной Португалии вылетел с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1). Месси в составе сборной Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.
– Уже можно окончательно сказать, что Месси выиграл спор у Роналду за звание лучшего в истории?
– У меня вообще никогда не было по этому поводу сомнений. Это разные уровни. Если Роналду – идеальный спортсмен, то Месси – божество. Нельзя сравнивать человека с нечеловеком. То, что он делает на поле, – это прокачанный персонаж из PlayStation.
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