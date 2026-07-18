КАЛИНИЧЕНКО: «Роналду – идеальный спортсмен, а Месси – божество»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко высказался о выступлениях аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

41-летний Роналду со сборной Португалии вылетел с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1). Месси в составе сборной Аргентины сыграет в финале турнира против Испании.

– Уже можно окончательно сказать, что Месси выиграл спор у Роналду за звание лучшего в истории?

– У меня вообще никогда не было по этому поводу сомнений. Это разные уровни. Если Роналду – идеальный спортсмен, то Месси – божество. Нельзя сравнивать человека с нечеловеком. То, что он делает на поле, – это прокачанный персонаж из PlayStation.