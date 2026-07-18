Салах объяснил, почему согласился играть в Бешикташе

34-летний египетский вингер Мохамед Салах высказался о своём будущем на фоне слухов о его возможном переходе в турецкий «Бешикташ».

«Я хочу снова играть на самом высоком уровне, остаться в Европе и ещё раз показать всем, на что способен Салах. Я очень мотивирован, очень хорошо работаю», – пояснил футболист.

По данным СМИ, Салах вот-вот подпишет с «Бешикташем» контракт по схеме «1+1» с годовой зарплатой в размере 12 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о начале сотрудничества футболиста с клубом. В новом сезоне клуб из Стамбула будет выступать в Лиге Европы.

В конце июня Салах на правах свободного агента покинул «Ливерпуль», за который играл с 2017 года. На ЧМ-2026 футболист провел 5 матчей в составе сборной Египта, забил гол и отдал две голевые передачи.