Вратарь сборной Украины возвращается в УПЛ

Вратарь сборной Украины и «Маккаби Хайфа» Георгий Ермаков вернётся в Украинскую Премьер-лигу и будет выступать за футбольный клуб «Харьков».

По информации источника, на данный момент между клубами все решено, и трансфер находится на финальной стадии — ведутся последние юридические процедуры.

В сезоне 2025/26 Ермаков провел 37 матчей во всех турнирах, пропустил 45 мячей и 12 раз сохранил свои ворота «сухими». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 2,5 млн евро. Вратарь также получал вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и входил в заявку команды на матчи против Польши и Дании.