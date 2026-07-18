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18 июля 2026, 15:36 | Обновлено 18 июля 2026, 15:59
1553
0

Победитель суда над Мудриком: «Мы будем для Шаблия, как кость в горле»

Сегиров отметил, что договориться с представителями Михаила не так просто

18 июля 2026, 15:36 | Обновлено 18 июля 2026, 15:59
1553
0
Победитель суда над Мудриком: «Мы будем для Шаблия, как кость в горле»
Instagram. Шаблей (слева) и Мудрик (справа)
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Основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сегиров объяснил, почему решил подать в суд на вингера «Челси» Михаила Мудрика, а также на его агента Вадима Шаблия.

Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона наложил арест на счета футболиста на сумму 2,5 млн фунтов. JJDS Management Limited требует более 5 млн фунтов стерлингов (около 6 млн евро) за нарушение условий контракта – обязательств по выплате процентов от коммерческих и рекламных доходов. Сегиров отметил, что мирно договориться с представителями Михаила не удалось.

– Почему же не удалось урегулировать ситуацию с «ProStar» в добровольном порядке?

– Стиль работы ProStar и Вадима Шаблия, на мой взгляд, заключается не в воспитании футболистов, а в том, чтобы их красть. Примером могут служить и Судаков, и Мудрик – это самые известные случаи. Есть и много других футболистов, которых, как я считаю, они просто присвоили себе. С людьми, у которых нет совести, договориться довольно сложно.

Вижу, как уже игроки сборной Украины заканчивают сотрудничество с так называемым «агентом» и его компанией. Это очень неплохая тенденция, надеемся на её продолжение.

– Вы пытались в досудебном порядке урегулировать ситуацию с Вадимом Шаблием?

– Контакты у меня с ним были. Но, кроме разговоров о президентах греческих и кипрских клубов, которых они знают, кроме угроз решить вопрос вне правового поля, каких-либо реакций или конструктивных предложений я не услышал.

Возможно, раньше у Шаблия в таком формате всё и решалось, но не в этом случае… Будем для него, как кость в горле. Нас пугать не нужно, мы уже напуганы жизнью.

– Шаблий знал о договоре между Мудриком и вами?

– Конечно, знал, и при этом он пытался завладеть нашими средствами. Если ты уже взял его к себе, ты должен сначала поинтересоваться, какие у него существуют действующие договоры и обязательства. Нельзя просто сказать: «Отныне всё, что было раньше, теперь принадлежит мне».

На мой взгляд, всё, что подписывалось ранее, должно оставаться в силе и выполняться. Если этого не происходит, тогда вопрос решается в судебном порядке.

Михаил Мудрик с декабря 2024 года отбывает 4-летнюю дисквалификацию по обвинениям в употреблении допинга. Футболист пытается обжаловать решение об отстранении от футбола в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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Андрей Плыгун Источник: Днепрянин
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