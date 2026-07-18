МЮ принял решение. Известно, где Рэшфорд продолжит карьеру

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед на этот момент решил сохранить форварда Маркуса Рэшфорда в составе.

Тренер Майкл Каррик готов дать ему шанс во время летней подготовки к сезону.

Рэшфорд хотел остаться в Барселоне, где он играл на правах аренды, но каталонский клуб не сумел договориться с МЮ о сумме выкупа контракта.

После ЧМ-2026 игрок вернется в расположение МЮ.

Сообщается, что Рэшфорд не рассматривает варианты с переходом в турецкие клубы или команды из Саудовской Аравии.