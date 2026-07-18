Англия18 июля 2026, 16:32 | Обновлено 18 июля 2026, 16:47
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МЮ принял решение. Известно, где Рэшфорд продолжит карьеру
Каррик решил дать игроку шанс
18 июля 2026, 16:32 | Обновлено 18 июля 2026, 16:47
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед на этот момент решил сохранить форварда Маркуса Рэшфорда в составе.
Тренер Майкл Каррик готов дать ему шанс во время летней подготовки к сезону.
Рэшфорд хотел остаться в Барселоне, где он играл на правах аренды, но каталонский клуб не сумел договориться с МЮ о сумме выкупа контракта.
После ЧМ-2026 игрок вернется в расположение МЮ.
Сообщается, что Рэшфорд не рассматривает варианты с переходом в турецкие клубы или команды из Саудовской Аравии.
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