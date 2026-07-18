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Лига конференций
18 июля 2026, 12:49 | Обновлено 18 июля 2026, 13:14
231
0

Пономарев рассказал, изучал ли Гент в игре с Кривбассом

23 июля ЛНЗ будет принимать в Плоцке «Гент»

18 июля 2026, 12:49 | Обновлено 18 июля 2026, 13:14
231
0
Пономарев рассказал, изучал ли Гент в игре с Кривбассом
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, консультировался ли он со своими коллегами из «Кривбасса», который на сборе в Нидерландах в июле встречался в спарринге с «Гентом», по поводу игровой стилистики бельгийского клуба.

«В этом не было необходимости, потому что криворожцы выясняли отношения с молодежным составом «Гента». Кстати, в том контрольном матче за бельгийцев выступал полузащитник, воспитанник тернопольского футбола Александр Сорока – игрок юниорской сборной Украины (U-19).

Постараемся воспользоваться другими источниками в поиске самых свежих новостей из расположения именитого бельгийского клуба».

Сейчас футболисты ЛНЗ завершают сбор в Словении, а 20 июля передислоцируются в Плоцк, где и сыграют с «Гентом».

Ранее сообщалось, что три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с «Гентом».

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Три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с Гентом
инсайд Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Лига конференций Гент Кривбасс Кривой Рог
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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