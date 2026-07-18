Пономарев рассказал, изучал ли Гент в игре с Кривбассом
23 июля ЛНЗ будет принимать в Плоцке «Гент»
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, консультировался ли он со своими коллегами из «Кривбасса», который на сборе в Нидерландах в июле встречался в спарринге с «Гентом», по поводу игровой стилистики бельгийского клуба.
«В этом не было необходимости, потому что криворожцы выясняли отношения с молодежным составом «Гента». Кстати, в том контрольном матче за бельгийцев выступал полузащитник, воспитанник тернопольского футбола Александр Сорока – игрок юниорской сборной Украины (U-19).
Постараемся воспользоваться другими источниками в поиске самых свежих новостей из расположения именитого бельгийского клуба».
Сейчас футболисты ЛНЗ завершают сбор в Словении, а 20 июля передислоцируются в Плоцк, где и сыграют с «Гентом».
Ранее сообщалось, что три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с «Гентом».
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