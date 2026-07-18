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  4. Скалони объяснил, почему переживает перед финалом против сборной Испании
Чемпионат мира
18 июля 2026, 13:27 |
218
0

Скалони объяснил, почему переживает перед финалом против сборной Испании

Лионель Скалони поделился ожиданиями накануне решающего матча чемпионата мира

18 июля 2026, 13:27 |
218
0
Скалони объяснил, почему переживает перед финалом против сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями накануне финала чемпионата мира против команды Испании, который состоится 19 июля:

«Как только сборная Испании выйдет из гостиницы, я начну переживать. Когда только они сядут в автобус и отправятся на стадион, я начну переживать. Это очень сильная команда.

Именно поэтому меня волнует все, что связано с этим соперником. У сборной Испании есть футболисты, которые играли на крупнейших мировых турнирах, и многие из них являются лидерами своих клубов.

Они уже играли в финале Евро и финале Лиги наций, поэтому обладают огромным опытом. Не думаю, что наш второй подряд выход в финал ЧМ даст нам какое-то преимущество», – сказал Скалони.

Аргентинская команда на стадии полуфинала одолела англичан со счетом 2:1, забив оба гола в конце второго тайма. Сборная Испании оказалась сильнее французов (2:0).

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Лионель Скалони
Николай Тытюк Источник: The Guardian
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