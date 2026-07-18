Скалони объяснил, почему переживает перед финалом против сборной Испании

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями накануне финала чемпионата мира против команды Испании, который состоится 19 июля:

«Как только сборная Испании выйдет из гостиницы, я начну переживать. Когда только они сядут в автобус и отправятся на стадион, я начну переживать. Это очень сильная команда.

Именно поэтому меня волнует все, что связано с этим соперником. У сборной Испании есть футболисты, которые играли на крупнейших мировых турнирах, и многие из них являются лидерами своих клубов.

Они уже играли в финале Евро и финале Лиги наций, поэтому обладают огромным опытом. Не думаю, что наш второй подряд выход в финал ЧМ даст нам какое-то преимущество», – сказал Скалони.

Аргентинская команда на стадии полуфинала одолела англичан со счетом 2:1, забив оба гола в конце второго тайма. Сборная Испании оказалась сильнее французов (2:0).