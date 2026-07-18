Скалони объяснил, почему переживает перед финалом против сборной Испании
Лионель Скалони поделился ожиданиями накануне решающего матча чемпионата мира
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями накануне финала чемпионата мира против команды Испании, который состоится 19 июля:
«Как только сборная Испании выйдет из гостиницы, я начну переживать. Когда только они сядут в автобус и отправятся на стадион, я начну переживать. Это очень сильная команда.
Именно поэтому меня волнует все, что связано с этим соперником. У сборной Испании есть футболисты, которые играли на крупнейших мировых турнирах, и многие из них являются лидерами своих клубов.
Они уже играли в финале Евро и финале Лиги наций, поэтому обладают огромным опытом. Не думаю, что наш второй подряд выход в финал ЧМ даст нам какое-то преимущество», – сказал Скалони.
Аргентинская команда на стадии полуфинала одолела англичан со счетом 2:1, забив оба гола в конце второго тайма. Сборная Испании оказалась сильнее французов (2:0).
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