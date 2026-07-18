ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком: матч за третье место и финал

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в двух последних матчах чемпионата мира 2026 года – поединка за третье место и финала.

ЧМ-2026

Матч за третье место

19 июля

Франция – Англия

Мог бы быть настоящий финал, но получился «всего лишь» утешительный. И если в случае с командой Дидье Дешама сетовать можно на действительно непреодолимый барьер в виде «Красной фурии», то в случае с командой Томаса Тухеля сетовать нужно в первую очередь на твердолобость наставника коллектива «трех львов».

В матче против Аргентины Англия была лучшей, но провалила финальный отрезок. И этого вполне хватило, чтобы «альбиселесте» не только отыгрались, но и вырвали победу.

Для меня поражение сборной Англии в полуфинале – личное поражение наставника британцев Тухеля. Вместо того, чтобы играть или, хотя бы, попытаться сыграть на увеличение счета, немецкий тренер решил поиграть в сугубо немецкую игру – на удержание счета. И жесточайшим образом просчитался.

Плюс замены провел некорректные, да и невовремя.

В общем, испугался собственной прыти. Или собственной тени. Ну и скажите на милость, в чем разница между таким Тухелем и тем Саутгейтом?

Да нет никакой разницы. Поэтому и поносят сейчас Томаса по всем весям Объединенного Королевства. И есть ведь за что. А тот лишь пожимает плечами. Да утверждает, что доработает со своим штабом до конца контракта.

В случае с Дешамом ситуация, повторюсь, иная. Франция собиралась играть в свою игру, но Франции банально этого не дали сделать. Испания взяла мяч под свой контроль, и без мяча Мбаппе и компания превратились в посредственности. Плана «Б» ни у главной звезды «Ле бле», ни у главного тренера сборной не оказалось. Плюс испанцы блестяще сыграли еще и на чужих ошибках. Посему и не будет для «мушкетеров» третьего подряд финала.

Как правило, матч за третье место на чемпионатах мира не имеет особой «смысловой» нагрузки, ибо, с одной стороны, встретятся неудачники полуфиналов, а с другой – особой радости в «утешительной» победе не может быть по определению. На то она и победа такая – лишь утешительная.

Я не уверен, что в этот раз будет иначе. Да, нужно брать во внимание, что в этот раз в утешительном финале встретятся географические соседи, встречи между которыми считаются принципиальными. Но я в то же время не исключаю, что оба тренера, не сговариваясь, выставят на эту игру полурезервные составы.

И если такое действительно случится, то определить победителя данного противостояния весьма сложно.

Тем не менее, в данном случае я все-таки склонен считать фаворитом сборную Франции. Для меня эта команда поярче будет. Да и более матерой она мне выдается.

Но главный мой аргумент в пользу «трехцветных» - персона их главного тренера. Этот матч для Дидье Дешама станет последним во главе сборной. Задолго до этого турнира Дешам заявил, что покинет команду после ЧМ-2026. Мне кажется, что его подопечные сделают все от них зависящее, дабы последнее танго Дешама получилось удачным.

Так что рекомендую ставить на победу сборной Франции. Ставка «обе забьют» в этом случае тоже весьма уместна.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Финал

19 июля

Испания – Аргентина

И прицепиться вроде бы не к чему, ведь в финале Мундиаля сыграют две самые рейтинговые команды планеты. К тому же, сыграют два действующие чемпионы своих континентов. Когда такое вообще было в последний раз? Да никогда такого не было.

Но, вместе с тем, что-то меня гложет в этом случае. Наверное, то, что я прогнозировал увидеть на этом месте иных участников. Конкретно – тех, кто сыграет в утешительном финале.

Хотя все эти мои умозаключения – лишь мои заморочки, ибо в финалах, тем более, чемпионатов мира, случайных пассажиров не бывает по определению. Если уже туда попал, значит, попал заслуженно. И с этим нужно не только смириться тем, кто уступил на более ранних стадиях, но и обязательно отдать должное участникам главного матча четырехлетия.

Почему, точнее, за счет чего Испания пробилась в главный поединок нынешнего Мундиаля, отчасти я аргументировал выше. Де ла Фуэнте не стал изобретать велосипед, полагая, что гениальность кроется в простоте, и за счет тотального контроля мяча обыграл и своего оппонента, и его команду.

И я более чем уверен, что и в игре против Аргентины «Фурия» будет действовать так же. Ну, или примерно так же. То есть, заберет мяч у соперника. Родри сотоварищи с этим сложнейшим игровым компонентом справляются блестяще.

Другое дело, что Педри и Ямаль – одни из главнейший надежд сборной Испании на этом турнире – пока что не впечатляют. И если Ямаля де ла Фуэнте не решился убрать с основы на полуфинал, то Педри вышел лишь в концовке той встречи.

На мой взгляд, эти два барселонских товарища могли бы пожертвовать собственным эго ради общего блага, но пока что этого не делают. Не знаю, сделают ли в финале. Этот момент считаю небольшой ахиллесовой пятой «Фурии».

Иных серьезных проблем в стане действующих чемпионов Европы лично я не вижу.

Что же касается сборной Аргентины, то у нее одна главная беда. Она же – главное благо. И это – Лионель Месси. Это замечательно, что партнеры по команде стоически продолжают играть на своего капитана, вытаскивая его в главные бомбардиры и нынешнего Мундиаля, и всех Мундиалей, вместе взятых.

Но проблема в том, что Месси уже 39 лет, и он далеко не всегда участвует в коллективном отборе или коллективном прессинге. Показателен в этом плане для меня матч против Кабо-Верде.

С другой стороны, Месси может быть иным. Таким, как был в игре против Англии, ведь именно аргентинский капитан стал автором двух результативных передач на финише поединка.

Одним словом, от состояния Месси будет очень много зависеть. Если он устанет мотаться без мяча, кто знает, может, у Аргентины и не найдется иного плана на игру. Но может случиться и обратное.

С другой стороны, обязательно нужно учитывать и тот момент, что этот поединок для Месси – последний на чемпионах мира. Стало быть, и он сам, и, скажем так, «высшие силы», будут пытаться ему помочь. Впрочем, как и его партнеры по команде.

Хватит ли этого для победы «альбиселесте»? Я не уверен. Я был уверен еще накануне полуфиналов, что победителем турнира станет команда из пары Испания – Франция. Я не поменял своего мнения и сейчас.

Поэтому осторожно рекомендую ставить на победу европейцев.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.