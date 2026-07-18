Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудрявка подписала экс-игрока Оболони
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 13:22 |
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудрявка подписала экс-игрока Оболони

Дмитрий Семенов сменил клубную прописку

18 июля 2026, 13:22 |
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудрявка подписала экс-игрока Оболони
ФК Кудровка
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Кудривка» официально объявила о подписании контракта с украинским центральным защитником Дмитрием Семеновым.

Детали сотрудничества между клубом и 26-летним футболистом не сообщаются.

Переход состоялся на правах свободного агента после того, как игрок покинул киевскую «Оболонь».

На счету Семенова 159 матчей и 8 голов на профессиональном уровне. Дмитрий выступал в составе «Днепра», «Александрии», МФК «Николаев», «Елгавы» (Латвия), «Кременя», «Кривбасса», «Левого Берега» и «Оболони».

Семенов может играть как в центре обороны, так и на позиции опорного полузащитника.

По теме:
Бавария определилась с будущим Олисе, который нужен Реалу
Товарищеские матчи, 17 июля. Ничья для Карпат, поражение Эпицентра
ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в клуб-новичок Ла Лиги
Дмитрий Семенов Кудровка трансферы свободный агент Оболонь Киев трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»
Футбол | 18 июля 2026, 11:41 2
Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Между Ямалем и Месси большая разница»

Размышления накануне финала

Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Футбол | 18 июля 2026, 09:17 6
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту
Юрист объяснил, что делать Мудрику, проигравшему суд агенту

Илья Скоропашкин дал совет украинскому вингеру

Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Футбол | 18.07.2026, 04:55
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 18.07.2026, 07:24
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18.07.2026, 04:32
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
17.07.2026, 20:02 59
Волейбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 12
Футбол
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
16.07.2026, 08:22 8
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем