ОФИЦИАЛЬНО. Кудрявка подписала экс-игрока Оболони
Дмитрий Семенов сменил клубную прописку
«Кудривка» официально объявила о подписании контракта с украинским центральным защитником Дмитрием Семеновым.
Детали сотрудничества между клубом и 26-летним футболистом не сообщаются.
Переход состоялся на правах свободного агента после того, как игрок покинул киевскую «Оболонь».
На счету Семенова 159 матчей и 8 голов на профессиональном уровне. Дмитрий выступал в составе «Днепра», «Александрии», МФК «Николаев», «Елгавы» (Латвия), «Кременя», «Кривбасса», «Левого Берега» и «Оболони».
Семенов может играть как в центре обороны, так и на позиции опорного полузащитника.
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