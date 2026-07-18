ОФИЦИАЛЬНО. Кудрявка подписала экс-игрока Оболони

«Кудривка» официально объявила о подписании контракта с украинским центральным защитником Дмитрием Семеновым.

Детали сотрудничества между клубом и 26-летним футболистом не сообщаются.

Переход состоялся на правах свободного агента после того, как игрок покинул киевскую «Оболонь».

На счету Семенова 159 матчей и 8 голов на профессиональном уровне. Дмитрий выступал в составе «Днепра», «Александрии», МФК «Николаев», «Елгавы» (Латвия), «Кременя», «Кривбасса», «Левого Берега» и «Оболони».

Семенов может играть как в центре обороны, так и на позиции опорного полузащитника.