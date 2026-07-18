Новости для Динамо. ПАОК столкнулся с проблемами перед Лигой Европы

Киевское «Динамо» сумело завоевать путевку во второй раунд Лиги Европы после противостояния с румынской «Университатей» Клуж, одолев соперника в серии пенальти.

Подопечные Игоря Костюка пробились в следующую стадию, где сыграют против греческого ПАОКа, который столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

Основной вингер команды Кирил Десподов точно не сыграет в первом матче против «бело-синих» и рискует пропустить вторую игру – игрок сборной Болгарии востанавливается после травмы.

В лазарете находятся защитник Аритц Элустондо, которого подписали летом, опорный полузащитник Суалихо Мейте и вингер Шола Шортайр (прошлый сезон провел в аренде в Нидерландах).

Одной из самых тяжелых потерь для ПАОКа станет отсутствие Десподова, который является ключевым игроком, забив пять голов и отдав четыре ассиста за 30 матчей прошлого сезона.