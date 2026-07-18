Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для Динамо. ПАОК столкнулся с проблемами перед Лигой Европы
Лига Европы
18 июля 2026, 12:21 | Обновлено 18 июля 2026, 13:07
1694
1

Новости для Динамо. ПАОК столкнулся с проблемами перед Лигой Европы

В лазарете греческой команды находится вингер сборной Болгарии Кирил Десподов

18 июля 2026, 12:21 | Обновлено 18 июля 2026, 13:07
1694
1 Comments
Новости для Динамо. ПАОК столкнулся с проблемами перед Лигой Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирил Десподов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» сумело завоевать путевку во второй раунд Лиги Европы после противостояния с румынской «Университатей» Клуж, одолев соперника в серии пенальти.

Подопечные Игоря Костюка пробились в следующую стадию, где сыграют против греческого ПАОКа, который столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

Основной вингер команды Кирил Десподов точно не сыграет в первом матче против «бело-синих» и рискует пропустить вторую игру – игрок сборной Болгарии востанавливается после травмы.

В лазарете находятся защитник Аритц Элустондо, которого подписали летом, опорный полузащитник Суалихо Мейте и вингер Шола Шортайр (прошлый сезон провел в аренде в Нидерландах).

Одной из самых тяжелых потерь для ПАОКа станет отсутствие Десподова, который является ключевым игроком, забив пять голов и отдав четыре ассиста за 30 матчей прошлого сезона.

По теме:
Стало известно, кто обслужит матчи Динамо против ПАОКа в Лиге Европы
Наставник сборной Украины нашел идеального игрока для Динамо и Костюка
Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
Лига Европы Динамо - ПАОК ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Кирил Десподов травма
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(80)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18 июля 2026, 07:59 5
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона

Боксер готов сразиться за пояс Zuffa

Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Футбол | 18 июля 2026, 09:06 14
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Футбол | 18.07.2026, 10:57
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Испания – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на финал чемпионата мира-2026
Футбол | 18.07.2026, 12:02
Испания – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на финал чемпионата мира-2026
Испания – Аргентина. Прогноз Виктора Вацко на финал чемпионата мира-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вот и ладушки 🙃
Ответить
0
Популярные новости
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
Динамо готовит громкий трансфер. Нападающий дал согласие на переход
16.07.2026, 08:22 8
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 12
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 20
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем