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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Он сам не понял, что натворил»
Чемпионат мира
19 июля 2026, 00:22 |
1147
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он сам не понял, что натворил»

Тренер – о полуфиналах ЧМ-2026

19 июля 2026, 00:22 |
1147
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он сам не понял, что натворил»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о полуфиналах ЧМ-2026.

– Стала ли для вас неожиданностью уверенная победа Испании над Францией в полуфинале? Ведь именно команду Дидье Дешама считали фаворитом и букмекеры, и большинство специалистов.

– Да, многие предсказывали победу Франции, но лично я до начала этого матча ставил на Испанию. Откровенно говоря, немного неожиданно, что испанцы выиграли так уверенно.

На мой взгляд, французы слишком рано поверили, что они уже чемпионы. С психологической точки зрения они проиграли в полуфинале. Все говорили, что «трехцветные» – лучшие, и перехвалили их. Так часто бывает. Футболисты же читают, что о них пишут, и это на них влияет. Испанцы сумели поставить французов на место.

– Англия – Аргентина. Как вам очередная волевая победа Месси и компании?

– Я бы отметил в этом матче, прежде всего, работу тренеров. Скалони [тренер Аргентины] и в игре против Англии, и на ЧМ в целом практически не допускал ошибок со своей стороны. Видно, что он умело читает игру. Он умеет своими заменами усилить игру команды в нужный момент.

А вот Тухель, пожалуй, и сам не понял, что он переборщил с заменами… Хочешь играть на удержание? Так выпусти двух быстрых футболистов на замену, которые будут играть в атаке. Рашфорд, например, до 91-й минуты сидел на скамейке запасных почему-то, а Сака вообще так и не вышел на поле.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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