ФОТО. Милота дня. Довбик растрогал сеть романтическими кадрами с женой
Супруги отметили годовщину свадьбы и поделились романтическими кадрами
Нападающий сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик вместе с супругой Юлией отметил годовщину свадьбы. Пара опубликовала в Instagram совместный романтический пост.
На первом фото футболист нежно обнимает возлюбленную на террасе, а на втором супруги показали черно-белый кадр со свадьбы.
«Happy Anniversary, my One and Only!» – «С годовщиной, мой единственный/единственная!» – подписали публикацию Юлия и Артем.
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Поклонники оставили множество теплых комментариев: «Особенная пара», «Какие вы котики», «Невероятно красивые».
Артем и Юлия знакомы с первого класса. Со временем дружба переросла в отношения, а в 2020 году пара сыграла свадьбу. В 2022-м у супругов родилась дочь Кира.
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