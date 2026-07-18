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18 июля 2026, 03:43 | Обновлено 18 июля 2026, 03:46
153
0

ФОТО. Милота дня. Довбик растрогал сеть романтическими кадрами с женой

Супруги отметили годовщину свадьбы и поделились романтическими кадрами

18 июля 2026, 03:43 | Обновлено 18 июля 2026, 03:46
153
0
ФОТО. Милота дня. Довбик растрогал сеть романтическими кадрами с женой
Instagram. Артем и Юлия Довбик
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Нападающий сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик вместе с супругой Юлией отметил годовщину свадьбы. Пара опубликовала в Instagram совместный романтический пост.

На первом фото футболист нежно обнимает возлюбленную на террасе, а на втором супруги показали черно-белый кадр со свадьбы.

«Happy Anniversary, my One and Only!» – «С годовщиной, мой единственный/единственная!» – подписали публикацию Юлия и Артем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники оставили множество теплых комментариев: «Особенная пара», «Какие вы котики», «Невероятно красивые».

Артем и Юлия знакомы с первого класса. Со временем дружба переросла в отношения, а в 2020 году пара сыграла свадьбу. В 2022-м у супругов родилась дочь Кира.

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фото Артем Довбик Юлия Довбик Рома Рим lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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