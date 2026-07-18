В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Директор медиадепартамента «Динамо» Юрий Корзаченко ответил генеральному директору «Шахтера» Сергею Палкину по поводу ситуации с лимитом на легионеров в новом сезоне УПЛ.

«На чемпионате мира, который вот уже больше месяца не дает нормально спать болельщикам в Старом Свете, осталось провести два заключительных матча – разыграть сам золотой трофей и определить призеров.

В четверке лидеров снова не видим самой титулованной команды чемпионатов планеты – сборной Бразилии. С 2002 года, когда «волшебники мяча» завоевали право называться пятикратными чемпионами, они всего один раз прошли дальше четвертьфинала (проиграв на домашнем чемпионате мира немцам с ошеломляющим счетом 1:7).

Статус законодателей футбольных мод, который когда-то безоговорочно ассоциировался с бразильцами, всё больше подходит другим грандам. Впрочем, представители этой страны, как и раньше, пользуются спросом в мире, порой формируя даже целые колонии.

Статистика показывает, что европейскими клубами с наибольшим количеством бразильских легионеров являются португальская «Брага» и... донецкий «Шахтер».

С лузитанцами – всё ясно: их трансатлантическую связь с латиноамериканскими «родственниками» обеспечивают и язык, и культурные традиции, и менталитет. История «шахтерской» диаспоры, хотя и значительно короче, тем не менее, проходит уже далеко не первый виток исторической спирали, каждый раз вызывая определенные «побочные эффекты».

В настоящее время этот бразильский вектор (даже тщательно замаскированный словесной чепухой) стремится пробить стену законности и здравого смысла. Высказанные генеральным директором «оранжево-чёрных» Сергеем Палкиным призывы к прогрессу и живительной конкуренции, ссылки на пример топ-клубов и топ-лиг в сочетании с угрозами обратиться в суд наводят на мысль: чем выше тональность, чем пафоснее лозунги, чем больше шума вокруг миссии «Шахтера» нести крест ответственности за судьбу украинского (или бразильского?) футбола – тем, очевидно, меньше уверенности в прочности собственных позиций и легитимности пропагандируемых идей.

Двенадцать клубов отечественной Премьер-лиги – три четверти всех участников элитного турнира! – высказались за сохранение квоты на одновременное пребывание на поле четырёх украинских футболистов. Этот показатель хотят уменьшить, добавив к семи разрешенным легионерам ещё одного гражданина Евросоюза. Мол, это жест со стороны Украинской футбольной ассоциации в ответ на определённые преференции для наших игроков в зарубежных командах.

Жест – действительно, широкий, красивый. Но, как говорится, есть нюансы.

В подавляющем большинстве футбольных стран Старого Света наряду с правилом свободной регистрации представителей ЕС регламенты национальных чемпионатов содержат пункты об ограничениях для тех, у кого нет европейского паспорта. Скажем, в испанской Ла Лиге таких легионеров может быть только трое, во французской Лиге 1 – четверо.

Интересно, что клубы-участники чемпионата Аргентины могут иметь в своих рядах не более шести легионеров, а одновременно на поле может находиться на одного меньше. Напомню вам, сборные каких стран стали финалистами чемпионата мира-2026?..

Некоторые лиги, не устанавливая прямых барьеров, прописывают в регламентах пункты, обязывающие выпускать на поле определённое количество собственных воспитанников. Или выдвигают конкретные требования к «качеству» иностранцев – возрастной ценз или участие в национальных сборных. Или сокращают ежегодную квоту «подписантов».

Так или иначе, в условиях футбольной цивилизации забота о собственных корнях, об академических структурах, об аутентичности – один из краеугольных постулатов развития.

Особое значение этот фактор приобретает для страны, которая отражает кровавое вторжение, где, на мой взгляд, просто некорректно содержать целые команды легионеров-миллионеров – какими бы эффектными лозунгами о конкуренции и зачетных баллах в таблице коэффициентов УЕФА это ни прикрывалось. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы украинская молодежь видела перспективу и получала шанс для самореализации. Мы же, по сути, стоим перед фактом замены лимита на легионеров лимитом… на украинцев.

Если верить Сергею Палкину, именно благополучный период 2000-х, когда в УПЛ с удовольствием съезжались готовые звезды с семи- и восьмизначными ценниками, привел к настоящему прорыву украинского футбола на международной арене. А сейчас – на протяжении последних 20 лет – у нас царит застой, и одна из причин – ограничение количества гастарбайтеров.

Во-первых, 12 из этих 20 лет Украина находится в состоянии войны. Из-за этого тот самый «Шахтер» лишен возможности играть в Донецке. В результате временно перемещенный клуб потерял без какой-либо компенсации многих легионеров после начала полномасштабного вторжения.

Во-вторых, господин Сергей почему-то не упоминает об успехах отечественных юношеских команд – титул чемпиона мира 2019 года у сборной U20, участие «молодежки» в полуфинале Евро-2023 и в турнире Олимпиады-2024, три выхода в четверку лучших у ребят из U19 (европейские первенства 2018, 2024 и 2026 гг.) и их же «золото» 2009 года на Евро, который проходил в Донецке и Мариуполе! Да и молодое поколение самого «Шахтера» в сезоне 2014/15 представляло клуб аж в финале Юношеской лиги УЕФА.

Вот для чего лимит на легионеров в своё время, несмотря на яростное сопротивление, изменили с девяти до семи игроков, открывая путь местным звёздочкам, обязывая владельцев клубов вкладываться в свои академии, укрепляя основу для комплектования всей вертикали украинских сборных. Вот, в частности, почему отечественный футбол продолжает не просто выживать, но и воспитывать таланты, которые, пройдя горнило конкурентной борьбы, пополняют ряды представителей нашего государства в ведущих лигах. И опять же – освобождая дома места для преемников из числа соотечественников.

И этот процесс рискует оказаться в новых тисках. Ради чего? Чтобы из двух десятков легионеров «Шахтера» на скамейке запасных сидел на одного меньше? Или чтобы кто-то из наших футбольных олигархов вместо того, чтобы выращивать собственную смену, сосредоточился на трансферных сделках типа «купил–продал»? Или как реакция на неудачные недавние попытки оказать давление на руководство УАФ по делу натурализации Педриньо и Педро Энрике — конечно же, в интересах сборной Украины и её тогдашнего наставника Сергея Реброва?..

Повторим: 12 клубов УПЛ — против такой «рыночной экономики». Сергею Палкину, который апеллирует к правам человека, к европейским ценностям и т. п., следовало бы учитывать вердикт демократического волеизъявления подавляющего большинства. А также — лоббируя тему европейского гражданства потенциальных легионеров, не умалчивать об аспекте представительства исполнителей не из ЕС (кроме бразильцев, в «Шахтере», напомним, выступают представители Грузии, Боливии, Венесуэлы, Туниса, Буркина-Фасо и Нигерии)», — отметил функционер.