ФОТО. Жена аргентинца назвала Беллингема «ничтожным» после стычки

Жена защитника сборной Аргентины Валентина Барко – модель и инфлюенсер Яз Хауреги – резко высказалась в адрес полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

После победы Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира Беллингем ударил Барко рукой по голове. Аргентинец ответил толчком, после чего игроков пришлось разнимать.

Хауреги опубликовала фото конфликта и написала: «Лучше говорить на поле». Также она назвала Беллингема словом «muerto», которое в этом контексте можно перевести как «ничтожный» или «никто».

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Позже девушка удалила публикацию, но продолжила защищать мужа.

«Я не знала, что теперь нельзя праздновать голы, но можно поддерживать агрессивного человека. Смотрите другой вид спорта, если собираетесь так много плакать», – написала Хауреги.

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией.