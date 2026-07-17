Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена аргентинца назвала Беллингема «ничтожным» после стычки
Другие новости
17 июля 2026, 23:48 | Обновлено 17 июля 2026, 23:54
402
1

ФОТО. Жена аргентинца назвала Беллингема «ничтожным» после стычки

Яз Хауреги вступилась за Валентина Барко после конфликта с английской звездой

17 июля 2026, 23:48 | Обновлено 17 июля 2026, 23:54
402
1 Comments
ФОТО. Жена аргентинца назвала Беллингема «ничтожным» после стычки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Джуд Беллингем
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Жена защитника сборной Аргентины Валентина Барко – модель и инфлюенсер Яз Хауреги – резко высказалась в адрес полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

После победы Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира Беллингем ударил Барко рукой по голове. Аргентинец ответил толчком, после чего игроков пришлось разнимать.

Хауреги опубликовала фото конфликта и написала: «Лучше говорить на поле». Также она назвала Беллингема словом «muerto», которое в этом контексте можно перевести как «ничтожный» или «никто».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Позже девушка удалила публикацию, но продолжила защищать мужа.

«Я не знала, что теперь нельзя праздновать голы, но можно поддерживать агрессивного человека. Смотрите другой вид спорта, если собираетесь так много плакать», – написала Хауреги.

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией.

По теме:
Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ
Арбитра финала ЧМ ошибочно задерживали во время рейда на секс-вечеринке
Арбитра финала ЧМ арестовывали за участие в оргии
фото девушки чемпионат мира по футболу Валентин Барко Джуд Беллингем сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу lifestyle скандал
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17 июля 2026, 06:22 1
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное

Британец вспомнил о поединке с Кличко

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17 июля 2026, 08:13 11
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»

Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля

Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Футбол | 17.07.2026, 23:24
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл
Футбол | 17.07.2026, 18:17
Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл
Шахтер получит усиление за 12 миллионов евро. Опередили ПСЖ и Ньюкасл
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17.07.2026, 09:32
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
пздц конечно джут ишак
Ответить
0
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 14
Бокс
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 7
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем