Удачные проводы. Бабич – о поединке чемпионата мира Франция – Англия
Наш эксперт считает, что в матче за бронзовые медали победу одержит команда Дидье Дешама
Сегодня в полночь с 18-го на 19 июля по киевскому времени в Майами на чемпионате мира состоится матч за третье место, в котором сыграют неудачники полуфиналов – Франция и Англия. Своими ожиданиями от этой игры и прогнозом с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.
– У Франции и Англии в полуфинале получились два разных поражения, – сказал Бабич. – Если французы проиграли Испании по всем статьям, что несвойственно для этой сборной, то англичане уступили Аргентине тактически, это был провал Томаса Тухеля. Психологически от этой неудачи, думаю, сложнее будет отойти британцам, так как они, по сути, упустили победу из своих рук под самый занавес поединка.
Французы, думаю, захотят реабилитироваться и на мажорной ноте попрощаться с Дидье Дешамом, который после чемпионата мира уйдет с поста главного тренера национальной команды. Поэтому в данном противостоянии я больше склоняюсь к победе Франции, которая, на мой взгляд, победит со счетом 2:0.
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