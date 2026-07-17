Антуан ГРИЗМАНН: «С 18 лет мечтал попасть в MLS»
Антуан Гризманн всю сознательную жизнь мечтал играть в Штатах
Форвард «Орландо» Антуан Гризманн удивил болельщиков на первой пресс-конференции в новом клубе.
«С 18 лет я мечтал попасть в MLS. Было очень важно перейти сюда в хорошей физической и психологической форме, поэтому я и сделал этот шаг.
Я не заметил большой разницы между уровнем здесь и в Европе. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, налаживать связь с болельщиками и помогать своим товарищам по команде расти как профессионально, так и лично».
Антуан Гризманн – лучший бомбардир в истории «Атлетико», также он поиграл в «Барселоне».
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