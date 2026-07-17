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  4. Антуан ГРИЗМАНН: «С 18 лет мечтал попасть в MLS»
Major League Soccer
17 июля 2026, 21:36 |
260
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Антуан ГРИЗМАНН: «С 18 лет мечтал попасть в MLS»

Антуан Гризманн всю сознательную жизнь мечтал играть в Штатах

17 июля 2026, 21:36 |
260
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Антуан ГРИЗМАНН: «С 18 лет мечтал попасть в MLS»
УЕФА. Антуан Гризманн
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Форвард «Орландо» Антуан Гризманн удивил болельщиков на первой пресс-конференции в новом клубе.

«С 18 лет я мечтал попасть в MLS. Было очень важно перейти сюда в хорошей физической и психологической форме, поэтому я и сделал этот шаг.

Я не заметил большой разницы между уровнем здесь и в Европе. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, налаживать связь с болельщиками и помогать своим товарищам по команде расти как профессионально, так и лично».

Антуан Гризманн – лучший бомбардир в истории «Атлетико», также он поиграл в «Барселоне».

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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Барселона Орландо Сити Major League Soccer (MLS)
Руслан Полищук Источник: beIN Sports
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