Стало известно, за какую сумму Салах согласился перейти в Бешикташ

34-летний вингер сборной Египта Мохамед Салах согласился перейти в «Бешикташ».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, бывшая звезда «Ливерпуля» согласовал с руководством стамбульского клуба годовой контракт с опцией продления ещё на один сезон. В «Бешикташе» Салах будет получать 12 миллионов евро в год. Ранее стало известно, что Мохамед сначала просил у турок не менее 15 млн, однако впоследствии снизил свои требования, поскольку хочет играть в Европе. Альтернативой для него является переход в один из клубов Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» египтянин сыграл 39 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В конце июня Салах покинул клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

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