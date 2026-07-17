«Месси схватил за горло». Легенда сборной Англии признал свою ошибку

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл признался, что не ожидал такой игры от сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Аргентинцы победили Англию (2:1), забив два гола в последние минуты. Перед матчем Невилл откровенно насмехался над обороной «Альбиселесте», заявляя, что англичане забьют в этой игре как минимум два гола.

«Что мы видели в те последние 25 минут матча? Лионель Месси взял игру за горло. И при этом он не стоял просто перед воротами [в ожидании мяча], нет...», – сказал Гарри.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Испании. Англия сразится с Францией в матче за третье место.