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  4. «Месси схватил за горло». Легенда сборной Англии признал свою ошибку
Чемпионат мира
17 июля 2026, 21:20 |
1203
0

«Месси схватил за горло». Легенда сборной Англии признал свою ошибку

Гари Невилл делал дерзкие заявления в адрес аргентинцев перед полуфиналом ЧМ

17 июля 2026, 21:20 |
1203
0
«Месси схватил за горло». Легенда сборной Англии признал свою ошибку
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл признался, что не ожидал такой игры от сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Аргентинцы победили Англию (2:1), забив два гола в последние минуты. Перед матчем Невилл откровенно насмехался над обороной «Альбиселесте», заявляя, что англичане забьют в этой игре как минимум два гола.

«Что мы видели в те последние 25 минут матча? Лионель Месси взял игру за горло. И при этом он не стоял просто перед воротами [в ожидании мяча], нет...», – сказал Гарри.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Испании. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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