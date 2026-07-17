ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал экс-партнера Довбика

Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании контракта с турецким правым защитником Зеки Челиком.

Отмечается, что контракт между клубом и 29-летним футболистом будет действовать в течение трёх следующих сезонов.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку в конце июня истек срок действия контракта игрока с римской «Ромой». «Волки» были близки к продлению соглашения, но вмешалась «старая синьора» и перехватила Челика.

В «Роме» Челик играл вместе с украинским нападающим Артемом Довбиком.

В сезоне 2025/26 Зеки Челик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.