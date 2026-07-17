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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал экс-партнера Довбика
Италия
17 июля 2026, 20:02 |
473
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал экс-партнера Довбика

Зеки Челик покинул Рому

17 июля 2026, 20:02 |
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал экс-партнера Довбика
ФК Ювентус
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Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании контракта с турецким правым защитником Зеки Челиком.

Отмечается, что контракт между клубом и 29-летним футболистом будет действовать в течение трёх следующих сезонов.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку в конце июня истек срок действия контракта игрока с римской «Ромой». «Волки» были близки к продлению соглашения, но вмешалась «старая синьора» и перехватила Челика.

В «Роме» Челик играл вместе с украинским нападающим Артемом Довбиком.

В сезоне 2025/26 Зеки Челик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
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