Доминик СОБОСЛАИ: «Это, пожалуй, самый важный день в моей жизни»

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи прокомментировал продление контракта с английским «Ливерпулем»:

«Это, пожалуй, самый важный день в моей жизни. Было ещё несколько таких моментов — наверное, когда я впервые подписал контракт с «Ливерпулем» и, конечно, когда у меня родился ребёнок. Но в моей футбольной карьере этот день, без сомнения, входит в тройку самых важных. Я очень счастлив. Не могу дождаться, чтобы повторить это снова, снова и снова. Я просто счастлив быть здесь, как уже неоднократно говорил». Впереди ещё многое. Я никогда не доволен.

Нет, я доволен собой, но считаю, что могу играть ещё лучше. Думаю, именно поэтому я сейчас здесь, потому что это вдохновляло меня с детства: то, чего «никогда не хватало». И сейчас я думаю точно так же. Я хочу подавать пример. Я хочу быть примером для всех, насколько это в моих силах.

Когда я подписал контракт, я сказал, что хочу выиграть всё. И это не изменилось ни на мгновение. Всё осталось по-прежнему: я хочу выиграть всё, что возможно в этой стране, а также, скажем, Лигу чемпионов. Я готов бороться за это».