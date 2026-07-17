ЛЕВЧЕНКО: «Это может иметь катастрофические последствия для Украины»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на отставку министра обороны Украины Михаила Федорова:

«Решение Зеленского отправить Федорова в отставку может иметь катастрофические последствия для Украины. К сожалению, Сырский и Федоров не смогли прийти к согласию или найти общий язык. Их подходы и методы совершенно разные. Федоров — инноватор, представитель нового поколения, который доказал, что войну против россии можно вести более эффективно.

За эти годы изменилась природа ведения боевых действий, и не всем удалось адаптироваться. Именно поэтому его увольнение так болезненно воспринимается украинским обществом. Многие люди планируют выйти на улицы в знак протеста».