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17 июля 2026, 16:51 | Обновлено 17 июля 2026, 17:02
1136
0

ЛЕВЧЕНКО: «Это может иметь катастрофические последствия для Украины»

Бывший футболист сборной Украины раскритиковал отставку Михаила Федорова

17 июля 2026, 16:51 | Обновлено 17 июля 2026, 17:02
1136
0
ЛЕВЧЕНКО: «Это может иметь катастрофические последствия для Украины»
Михаил Федоров
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Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на отставку министра обороны Украины Михаила Федорова:

«Решение Зеленского отправить Федорова в отставку может иметь катастрофические последствия для Украины. К сожалению, Сырский и Федоров не смогли прийти к согласию или найти общий язык. Их подходы и методы совершенно разные. Федоров — инноватор, представитель нового поколения, который доказал, что войну против россии можно вести более эффективно.

За эти годы изменилась природа ведения боевых действий, и не всем удалось адаптироваться. Именно поэтому его увольнение так болезненно воспринимается украинским обществом. Многие люди планируют выйти на улицы в знак протеста».

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Евгений Левченко отставка Министерство обороны Украины российско-украинская война Михаил Федоров Владимир Зеленский
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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