Игрок сборной Бельгии забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф ЧМ-2026

33-летний полузащитник сборной Бельгии Ханс Ванакен на сегодняшний день забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В матче 1/8 финала турнира против сборной США бельгиец отличился забитым мячом с расстояния 32,45 метра

Перед решающими матчами мундиаля ФИФА вспомнила топ-5 голов с наибольшего расстояния на стадиях плей-офф.

Топ-5 голов с наибольшего расстояния в плей-офф чемпионата мира 2026 года