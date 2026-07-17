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Чемпионат мира
17 июля 2026, 14:19 | Обновлено 17 июля 2026, 14:37
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Игрок сборной Бельгии забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф ЧМ-2026

Вспомним топ-5 забитых мячей с дальней дистанции в плей-офф нынешнего мундиаля

17 июля 2026, 14:19 | Обновлено 17 июля 2026, 14:37
298
0
Игрок сборной Бельгии забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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33-летний полузащитник сборной Бельгии Ханс Ванакен на сегодняшний день забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В матче 1/8 финала турнира против сборной США бельгиец отличился забитым мячом с расстояния 32,45 метра

Перед решающими матчами мундиаля ФИФА вспомнила топ-5 голов с наибольшего расстояния на стадиях плей-офф.

Топ-5 голов с наибольшего расстояния в плей-офф чемпионата мира 2026 года

  • 32,45 м – Ханс Ванакен (Бельгия), против США, 1/8 финала
  • 28,18 м – Хулиан Альварес (Аргентина), против Швейцарии, четвертьфинал
  • 25,52 м – Сидни Лопес Кабрал (Кабо-Верде), против Аргентины, 1/16 финала
  • 23,52 м – Малик Тилльман (США), против Бельгии, 1/8 финала
  • 23,14 м – Энцо Фернандес (Аргентина), против Англии, полуфинал
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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