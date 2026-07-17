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Лига Европы
17 июля 2026, 14:06 | Обновлено 17 июля 2026, 14:21
255
0

Николай Шапаренко провел юбилейный матч в карьере

На высшем уровне хавбек киевлян дебютировал 5 апреля 2015 года

17 июля 2026, 14:06 | Обновлено 17 июля 2026, 14:21
255
0
Николай Шапаренко провел юбилейный матч в карьере
ФК Динамо
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Поединок с «Университатей» стал 300-м в карьере 27-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 66 – в еврокубках, 51 – за национальную сборную, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Николай 247 матчей провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».

В гвардейский «Клуб 300» Шапаренко вошел через 11 лет 102 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» (2:6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба Sport.ua
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