Нескенс и другие. Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира

В финальном матче чемпионата мира 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

По этому поводу интересно вспомнить разнообразные рекорды решающих матчей мировых первенств.

Игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс на ЧМ-1974 против сборной ФРГ забил самый быстрый гол в истории финальных поединков, отличившись уже на 2-й минуте игры.

Кроме гола Нескенса неоднократно в финалах были забиты мячи до 10-й минуты матчей. Вспомним авторов всех этих голов.

Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира