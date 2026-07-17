Чемпионат мира17 июля 2026, 13:39 | Обновлено 17 июля 2026, 13:40
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Нескенс и другие. Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира
Неоднократно в решающих матчах мировых первенств первые голы были забиты до 10-й минуты
17 июля 2026, 13:39 | Обновлено 17 июля 2026, 13:40
142
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В финальном матче чемпионата мира 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.
По этому поводу интересно вспомнить разнообразные рекорды решающих матчей мировых первенств.
Игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс на ЧМ-1974 против сборной ФРГ забил самый быстрый гол в истории финальных поединков, отличившись уже на 2-й минуте игры.
Кроме гола Нескенса неоднократно в финалах были забиты мячи до 10-й минуты матчей. Вспомним авторов всех этих голов.
Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира
- 2 мин – Йохан Нескенс (Нидерланды), против ФРГ, 1974
- 4 мин – Нильс Лидхольм (Швеция), против Бразилии, 1958
- 6 мин – Ференц Пушкаш (Венгрия), против ФРГ, 1954
- 6 мин – Джино Колаусси (Италия), против Венгрии, 1938
- 7 мин – Зинедин Зидан (Франция), против Италии, 2006
- 8 мин – Золтан Цибор (Венгрия), против ФРГ, 1954
- 8 мин – Пал Титкош (Венгрия), против Италии, 1938
- 9 мин – Вава (Бразилия), против Швеции, 1958
- 10 мин – Макс Морлок (ФРГ), против Венгрии, 1954
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