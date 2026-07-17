Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нескенс и другие. Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира
Чемпионат мира
17 июля 2026, 13:39 | Обновлено 17 июля 2026, 13:40
142
0

Нескенс и другие. Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира

Неоднократно в решающих матчах мировых первенств первые голы были забиты до 10-й минуты

17 июля 2026, 13:39 | Обновлено 17 июля 2026, 13:40
142
0
Нескенс и другие. Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Нескенс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В финальном матче чемпионата мира 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

По этому поводу интересно вспомнить разнообразные рекорды решающих матчей мировых первенств.

Игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс на ЧМ-1974 против сборной ФРГ забил самый быстрый гол в истории финальных поединков, отличившись уже на 2-й минуте игры.

Кроме гола Нескенса неоднократно в финалах были забиты мячи до 10-й минуты матчей. Вспомним авторов всех этих голов.

Самые быстрые голы в финалах чемпионатов мира

  • 2 мин – Йохан Нескенс (Нидерланды), против ФРГ, 1974
  • 4 мин – Нильс Лидхольм (Швеция), против Бразилии, 1958
  • 6 мин – Ференц Пушкаш (Венгрия), против ФРГ, 1954
  • 6 мин – Джино Колаусси (Италия), против Венгрии, 1938
  • 7 мин – Зинедин Зидан (Франция), против Италии, 2006
  • 8 мин – Золтан Цибор (Венгрия), против ФРГ, 1954
  • 8 мин – Пал Титкош (Венгрия), против Италии, 1938
  • 9 мин – Вава (Бразилия), против Швеции, 1958
  • 10 мин – Макс Морлок (ФРГ), против Венгрии, 1954
По теме:
Впервые в истории. Победитель ЧМ получит не только трофей и медали
Игрок сборной Бельгии забил гол с наибольшего расстояния в плей-офф ЧМ-2026
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17 июля 2026, 09:32 8
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти

Тренер – о матче с румынами

ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Футбол | 17 июля 2026, 08:48 2
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»

Златан раскритиковал Тухеля

Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии
Футбол | 16.07.2026, 15:44
Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии
Юрген Клопп вынес вердикт Тухелю после поражения сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
Футбол | 17.07.2026, 11:16
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 17.07.2026, 07:25
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 4
Бокс
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
15.07.2026, 08:08 21
Футбол
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем