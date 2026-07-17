Ян ЮРЧЕЦ: «Еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень»

Защитник криворожского «Кривбасса» Ян Юрчец поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Ян, завершился второй летний сбор в Нидерландах. Каким он был для команды?

– Мы завершаем предсезонные сборы в Нидерландах. Эти 12 дней были очень хорошими для всего клуба и для нас, игроков. Мы провели два матча в Украине, и они были не столько о результате, сколько о возможности для тренерского штаба и футболистов оценить, на каком уровне мы сейчас находимся – как в техническом, так и в физическом плане.

– Над чем команда работала больше всего во время этого этапа подготовки?

– В Нидерландах задачи были уже несколько иные. Главный акцент этого этапа подготовки – тактическая работа. Думаю, мы хорошо над этим поработали. К команде присоединились новые игроки, и с каждым днём мы становимся сильнее.

– Можно ли уже сказать, что команда готова к старту сезона?

– Вероятно, еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень готовности, но это вопрос времени. После прошлого сезона команду покинуло немало важных игроков, поэтому перестройка состава не может произойти мгновенно.

– Как проходит адаптация новичков?

– Я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Мы также стараемся помочь новичкам как можно быстрее адаптироваться, почувствовать себя здесь как дома и стать полноценной частью команды.

– Предсезонные сборы – это всегда тяжелый период. Как вы его переносите?

– Да, предсезонная подготовка всегда непростая. Для футболистов это долгий и изнурительный период, но мне это действительно нравится. Это моя жизнь. Я люблю тренироваться каждый день и не представляю себя без футбола.

– Какое настроение у команды перед стартом нового сезона?

– Сейчас подготовка подходит к концу. Скоро начнётся чемпионат, и я уже с нетерпением жду его начала. Думаю, все игроки и тренерский штаб тоже хотят увидеть, на каком уровне мы сейчас находимся.

– Уже совсем скоро первый тур УПЛ. Чего ожидаете от начала сезона?

– Да, и это игра против «Карпат». А дальше начинается настоящий рок-н-ролл.