Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян ЮРЧЕЦ: «Еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень»
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 11:50 | Обновлено 17 июля 2026, 11:52
121
0

Ян ЮРЧЕЦ: «Еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень»

Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от предсезонных сборов

17 июля 2026, 11:50 | Обновлено 17 июля 2026, 11:52
121
0
Ян ЮРЧЕЦ: «Еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень»
ФК Кривбасс. Ян Юрчец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник криворожского «Кривбасса» Ян Юрчец поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Ян, завершился второй летний сбор в Нидерландах. Каким он был для команды?

– Мы завершаем предсезонные сборы в Нидерландах. Эти 12 дней были очень хорошими для всего клуба и для нас, игроков. Мы провели два матча в Украине, и они были не столько о результате, сколько о возможности для тренерского штаба и футболистов оценить, на каком уровне мы сейчас находимся – как в техническом, так и в физическом плане.

– Над чем команда работала больше всего во время этого этапа подготовки?

– В Нидерландах задачи были уже несколько иные. Главный акцент этого этапа подготовки – тактическая работа. Думаю, мы хорошо над этим поработали. К команде присоединились новые игроки, и с каждым днём мы становимся сильнее.

– Можно ли уже сказать, что команда готова к старту сезона?

– Вероятно, еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень готовности, но это вопрос времени. После прошлого сезона команду покинуло немало важных игроков, поэтому перестройка состава не может произойти мгновенно.

– Как проходит адаптация новичков?

– Я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Мы также стараемся помочь новичкам как можно быстрее адаптироваться, почувствовать себя здесь как дома и стать полноценной частью команды.

– Предсезонные сборы – это всегда тяжелый период. Как вы его переносите?

– Да, предсезонная подготовка всегда непростая. Для футболистов это долгий и изнурительный период, но мне это действительно нравится. Это моя жизнь. Я люблю тренироваться каждый день и не представляю себя без футбола.

– Какое настроение у команды перед стартом нового сезона?

– Сейчас подготовка подходит к концу. Скоро начнётся чемпионат, и я уже с нетерпением жду его начала. Думаю, все игроки и тренерский штаб тоже хотят увидеть, на каком уровне мы сейчас находимся.

– Уже совсем скоро первый тур УПЛ. Чего ожидаете от начала сезона?

– Да, и это игра против «Карпат». А дальше начинается настоящий рок-н-ролл.

По теме:
Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ
Локомотива – Карпаты. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Ян Юрчец Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень скоро». Агент Салаха высказался по поводу будущего египтянина
Футбол | 17 июля 2026, 11:58 0
«Очень скоро». Агент Салаха высказался по поводу будущего египтянина
«Очень скоро». Агент Салаха высказался по поводу будущего египтянина

Мохамед пока не знает свой следующий клуб

ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Футбол | 17 июля 2026, 08:48 2
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»

Златан раскритиковал Тухеля

Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
Футбол | 17.07.2026, 06:42
Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
Звезду сборной Украины ждут в Мадриде
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16.07.2026, 18:27
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
15.07.2026, 08:08 21
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 9
Бокс
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем