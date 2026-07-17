Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Голливуда восхитила фанатов в футболке сборной Англии
Другие новости
17 июля 2026, 03:32 | Обновлено 17 июля 2026, 03:38
166
0

ФОТО. Звезда Голливуда восхитила фанатов в футболке сборной Англии

Александра Даддарио поддержала команду Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ

17 июля 2026, 03:32 | Обновлено 17 июля 2026, 03:38
166
0
ФОТО. Звезда Голливуда восхитила фанатов в футболке сборной Англии
Instagram. Александра Даддарио
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Американская актриса Александра Даддарио поддержала сборную Англии в полуфинальном матчем чемпионата мира против Аргентины.

40-летняя звезда сериала «Белый лотос» опубликовала фотографию в красной выездной футболке англичан и написала: «Вперед, Англия».

Поклонники пришли в восторг от снимка. Один из пользователей отметил: «Никогда еще футболка Англии не выглядела так хорошо».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее актриса посещала матчи англичан против Ганы и Норвегии, а также сделала забавное фото с Дэвидом Бекхэмом.

Несмотря на поддержку голливудской звезды, Англия уступила Аргентине со счетом 1:2 и не вышла в финал ЧМ.

По теме:
ВИДЕО. IShowSpeed обратился к Ямалю перед финалом ЧМ
ФОТО. Челси удалил пост после гола своего игрока в ворота Англии
ФОТО. Английская футболистка праздновала вылет своей сборной с ЧМ
фото девушки чемпионат мира по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16 июля 2026, 08:10 0
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен

Дерек уверен в победе украинца

Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Футбол | 17 июля 2026, 00:57 0
Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену

Клуб из Азербайджана снова переиграл соперника из Исландии со счетом 3:0

Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 16.07.2026, 19:21
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 16.07.2026, 04:15
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 10:37
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 30
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 7
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем