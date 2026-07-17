ФОТО. Звезда Голливуда восхитила фанатов в футболке сборной Англии

Американская актриса Александра Даддарио поддержала сборную Англии в полуфинальном матчем чемпионата мира против Аргентины.

40-летняя звезда сериала «Белый лотос» опубликовала фотографию в красной выездной футболке англичан и написала: «Вперед, Англия».

Поклонники пришли в восторг от снимка. Один из пользователей отметил: «Никогда еще футболка Англии не выглядела так хорошо».

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Ранее актриса посещала матчи англичан против Ганы и Норвегии, а также сделала забавное фото с Дэвидом Бекхэмом.

Несмотря на поддержку голливудской звезды, Англия уступила Аргентине со счетом 1:2 и не вышла в финал ЧМ.