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Лига Европы
Дерри Сити
16.07.2026 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 2
ЦСКА София Проходит дальше
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Лига Европы
16 июля 2026, 22:47 | Обновлено 16 июля 2026, 22:57
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Скандал в Ирландии. ЦСКА София одолел Дерри Сити с беспорядками на трибунах

К времени второго тайма было компенсировано 20 минут

16 июля 2026, 22:47 | Обновлено 16 июля 2026, 22:57
726
0
Скандал в Ирландии. ЦСКА София одолел Дерри Сити с беспорядками на трибунах
ФК Дерри Сити
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16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Ирландский клуб Дерри Сити уступил болгарской команде ЦСКА София (1:2).

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Первый матч также завершился успехом болгарского клуба (3:2), поэтому ЦСКА София вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Во время поединка на стадионе в Дерри произошли беспорядки с участием болельщиков гостей. Группа фанатов ЦСКА София прорвала разделительные барьеры и бросилась в сторону семейного сектора, из-за чего дети были вынуждены выбежать на футбольное поле.

Из-за инцидента арбитр приостановил встречу, а футболисты покинули поле. Ирландские журналисты резко осудили поведение гостей, назвав события на трибунах абсолютно позорными.

Длительная пауза привела к тому, что арбитр компенсировал ко второму тайму 20 минут. В компенсированное время болгарская команда вырвала победу.

Хозяева открыли счет на 47-й минуте усилиями Эллиса Чепмена. На 75-й минуте Иоаннис Питтас восстановил равновесие, а на 90+18 минуте после автогола Барри Коттера ЦСКА София вырвал победу со счетом 2:1.

Соперником ЦСКА из Софии в Q2 Лиги Европы станет победитель пары Карабах – Вестри (3:0 в первой игрое), а Дерри Сити сыграет в Q2 Лиги конференций против хорватского клуба Риека.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2026. Дерри (Ирландия)

20:30. Дерри Сити (Ирландия) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2 (первый матч – 2:3)

Голы: Эллис Чепмен, 47 – Иоаннис Питтас, 75, Барри Коттер, 90+18 (автогол).

Фотогалерея

События матча

90’ +18
ГОЛ ! Автогол забил Barry Cotter (Дерри Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (ЦСКА София), асcист Димитар Евтимов.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эллис Чепмен (Дерри Сити), асcист Brandon Fleming.
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Лига Европы ЦСКА София Дерри Сити скандал видео беспорядки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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