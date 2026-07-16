Скандал в Ирландии. ЦСКА София одолел Дерри Сити с беспорядками на трибунах
К времени второго тайма было компенсировано 20 минут
16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Ирландский клуб Дерри Сити уступил болгарской команде ЦСКА София (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч также завершился успехом болгарского клуба (3:2), поэтому ЦСКА София вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
Во время поединка на стадионе в Дерри произошли беспорядки с участием болельщиков гостей. Группа фанатов ЦСКА София прорвала разделительные барьеры и бросилась в сторону семейного сектора, из-за чего дети были вынуждены выбежать на футбольное поле.
Из-за инцидента арбитр приостановил встречу, а футболисты покинули поле. Ирландские журналисты резко осудили поведение гостей, назвав события на трибунах абсолютно позорными.
Длительная пауза привела к тому, что арбитр компенсировал ко второму тайму 20 минут. В компенсированное время болгарская команда вырвала победу.
Хозяева открыли счет на 47-й минуте усилиями Эллиса Чепмена. На 75-й минуте Иоаннис Питтас восстановил равновесие, а на 90+18 минуте после автогола Барри Коттера ЦСКА София вырвал победу со счетом 2:1.
Соперником ЦСКА из Софии в Q2 Лиги Европы станет победитель пары Карабах – Вестри (3:0 в первой игрое), а Дерри Сити сыграет в Q2 Лиги конференций против хорватского клуба Риека.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2026. Дерри (Ирландия)
20:30. Дерри Сити (Ирландия) – ЦСКА София (Болгария) – 1:2 (первый матч – 2:3)
Голы: Эллис Чепмен, 47 – Иоаннис Питтас, 75, Барри Коттер, 90+18 (автогол).
Фотогалерея
Crazy scenes at the Brandywell as a number of CSKA Sofia fans tried to get through the cordon towards the Derry City fans...players taken off the pitch pic.twitter.com/njiA3GpaBw— Steven Crawford (@stevenrcrawford) July 16, 2026
Ugly scenes at the Brandywell as our correspondent @CaoimhinDohe reports that CSKA Sofia fans tore up the divide and charged at the kids in the family stands, subsequently leaving the kids to run onto the pitch to get away from the Bulgarians.— Irish Football Fan TV (@irishfantv) July 16, 2026
This is absolutely shameful stuff pic.twitter.com/0KiUszIXiJ
The racist, fascist bastards from Bulgaria don't like going behind. Red and White Army. @derrycityfc @EuropaLeague @CSKA_Sofia pic.twitter.com/7HfWDdl0IB— Rónán Gallagher (@AvidIrishReader) July 16, 2026
🇮🇪 Derry City 1-1 CSKA Sofia 🇧🇬 | James Eto'o 74' pic.twitter.com/PEDYy0Z36V https://t.co/m8vdaLyUmu— Goals Xtra (@GoalsXtra) July 16, 2026
CSKA Sofia Ultras mob handed in Derry. Derry City v CSKA Sofia 2026 UEFA Europa League. Bulgarian football hooligans pic.twitter.com/ZnOuUzwbeX— LeagueofIreland+ (@AaJ1532082) July 16, 2026
🇧🇬 | Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Derry City - CSKA Sofia karşılaşması, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavga sebebiyle yarıda kaldı. pic.twitter.com/5ldwdCSay5— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) July 16, 2026
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о поражении Франции от Испании
Южноамериканская команда показала характер и в финале ЧМ встретится с Испанией