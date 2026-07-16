Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы
Лига Европы
16 июля 2026, 22:32 | Обновлено 16 июля 2026, 22:42
788
4

Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы

Матч в Румынии продолжается

16 июля 2026, 22:32 | Обновлено 16 июля 2026, 22:42
788
4 Comments
Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» и румынская «Университатя» Клуж не смогли определить победителя по итогам основного времени двухматчевого противостояния в первом раунде квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч, который 16 июля проходит на «Арене Клуж» в Румынии, так же, как и первая встреча в Киеве, завершился без забитых мячей в основное время. Таким образом, после 180 минут игры счет в противостоянии остается 0:0.

Командам предстоит сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после дополнительного времени победитель не определится, обладателя путёвки во второй раунд квалификации определит серия послематчевых пенальти.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.

По теме:
Динамо в третий раз в истории провело серию послематчевых пенальти в евроку
Динамо – Университатя – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16 июля 2026, 18:27 36
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда

Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 16 июля 2026, 21:08 5
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро

Украинец может перейти в «Ювентус»

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Футбол | 16.07.2026, 22:40
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Трамп едет на финал ЧМ-2026. Белый дом сделал громкое заявление
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 16.07.2026, 08:10
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На Пономаренка можна мільйонів 10 накинути. Такий потужний форвард 🤣
Ответить
+1
Сучари 
Ответить
+1
До чого команда докотилася...
Ответить
0
цілком відповідає новому рівню 4-ї команди України . І це тільки перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зібралися найслабші команди.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45 1
Бокс
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем