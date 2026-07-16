Динамо не смогло забить Университати за 180 минут. Будут экстра-таймы

Киевское «Динамо» и румынская «Университатя» Клуж не смогли определить победителя по итогам основного времени двухматчевого противостояния в первом раунде квалификации Лиги Европы сезона-2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч, который 16 июля проходит на «Арене Клуж» в Румынии, так же, как и первая встреча в Киеве, завершился без забитых мячей в основное время. Таким образом, после 180 минут игры счет в противостоянии остается 0:0.

Командам предстоит сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после дополнительного времени победитель не определится, обладателя путёвки во второй раунд квалификации определит серия послематчевых пенальти.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.