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  4. Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 июля 2026, 23:42 |
717
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Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Лидером списка стал Месси

17 июля 2026, 23:42 |
717
5 Comments
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Ballon d'or
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Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года накануне финала чемпионата мира.

После полуфинальных матчей на первое место в рейтинге поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 39-летний нападающий проводит блестящий чемпионат мира: на его счету уже восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Именно две голевые передачи Месси помогли аргентинцам совершить камбэк в полуфинале против Англии.

На второй позиции расположился вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вместе с «красной фурией» вышел в финал турнира. Замыкает тройку лидеров нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

В топ-10 также вошли Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия.

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:

  1. Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина)
  2. Ламин Ямаль («Барселона» / Испания)
  3. Гарри Кейн («Бавария» / Англия)
  4. Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
  5. Килиан Мбаппе («Реал» / Франция)
  6. Майкл Олисе («Бавария» / Франция)
  7. Джуд Беллингем («Реал» / Англия)
  8. Деклан Райс («Арсенал» / Англия)
  9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
  10. Хвича Кварацхелия (ПСЖ / Грузия).
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рейтинг Золотой мяч Лионель Месси Гарри Кейн Усман Дембеле Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 5
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Хвича должен его получить 
Ответить
0
Всё ясно
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0
а Ямаль чому на другому місці? Він провів слабший сезон, ніж попередній.
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0
Внутрішні сильні чемпіонати, єврокубки, купа крутих футболістів. Ні, продовжуєм самовдовольнятись на гнома. 
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-1
А головне питання, шоб шо? Щоб люди перестали дивитись футбол? 
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-2
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