Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидером списка стал Месси
Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года накануне финала чемпионата мира.
После полуфинальных матчей на первое место в рейтинге поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 39-летний нападающий проводит блестящий чемпионат мира: на его счету уже восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Именно две голевые передачи Месси помогли аргентинцам совершить камбэк в полуфинале против Англии.
На второй позиции расположился вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вместе с «красной фурией» вышел в финал турнира. Замыкает тройку лидеров нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
В топ-10 также вошли Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия.
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:
- Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина)
- Ламин Ямаль («Барселона» / Испания)
- Гарри Кейн («Бавария» / Англия)
- Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
- Килиан Мбаппе («Реал» / Франция)
- Майкл Олисе («Бавария» / Франция)
- Джуд Беллингем («Реал» / Англия)
- Деклан Райс («Арсенал» / Англия)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ / Грузия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра в двух сетах переиграла Клару Бюрель и продолжает борьбу за трофей WTA 250
Украинский клуб сыграл с турецким «Гезтепе»