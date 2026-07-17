Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026

Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года накануне финала чемпионата мира.

После полуфинальных матчей на первое место в рейтинге поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 39-летний нападающий проводит блестящий чемпионат мира: на его счету уже восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Именно две голевые передачи Месси помогли аргентинцам совершить камбэк в полуфинале против Англии.

На второй позиции расположился вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вместе с «красной фурией» вышел в финал турнира. Замыкает тройку лидеров нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

В топ-10 также вошли Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия.

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport: