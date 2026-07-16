Украина. Премьер лига16 июля 2026, 21:37 | Обновлено 16 июля 2026, 21:38
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Кудровка расторгла контракт с форвардом
Артем Легостаев стал свободным агентом
16 июля 2026, 21:37 | Обновлено 16 июля 2026, 21:38
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23-летний нападающий Артем Легостаев покинул «Кудровку» после двух с половиной лет выступлений еще со времен Второй лиги. За это время Легостаев провел 65 поединков во всех турнирах: забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи.
Контракт форварда действовал еще в один сезон. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
Ранее Легостаев вспоминал, как оставил «Карпаты» из-за Остапа Маркевича.
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