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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 21:37 | Обновлено 16 июля 2026, 21:38
302
0

Кудровка расторгла контракт с форвардом

Артем Легостаев стал свободным агентом

16 июля 2026, 21:37 | Обновлено 16 июля 2026, 21:38
302
0
Кудровка расторгла контракт с форвардом
ФК Кудрівка. Артем Легостаев
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23-летний нападающий Артем Легостаев покинул «Кудровку» после двух с половиной лет выступлений еще со времен Второй лиги. За это время Легостаев провел 65 поединков во всех турнирах: забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи.

Контракт форварда действовал еще в один сезон. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Ранее Легостаев вспоминал, как оставил «Карпаты» из-за Остапа Маркевича.

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Руслан Полищук Источник: ФК Кудровка
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