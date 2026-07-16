В среду, 16 июля, проходит ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2026/27, в котором румынская «Университатя» Клуж принимает киевское «Динамо».

Поединок проходит на «Арене Клуж» в Клуже. Стартовый свисток прозвучал в 20:30. Первый матч между командами завершился безголевой ничьей (0:0), а победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд, где встретится с греческим ПАОКом.

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На 15-й минуте киевляне открыли счёт, однако после просмотра эпизода с помощью системы VAR арбитр отменил гол. Причиной стал офсайд у защитника «Динамо» Богдана Редушка.

ФОТО. Судья отменил гол «Динамо» в ворота «Университати». Что произошло?