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  4. ФОТО. Судья отменил гол Динамо в ворота Университати. Что произошло?
Лига Европы
16 июля 2026, 20:54 |
1973
0

ФОТО. Судья отменил гол Динамо в ворота Университати. Что произошло?

Редушко находился в офсайде

16 июля 2026, 20:54 |
1973
0
ФОТО. Судья отменил гол Динамо в ворота Университати. Что произошло?
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В среду, 16 июля, проходит ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2026/27, в котором румынская «Университатя» Клуж принимает киевское «Динамо».

Поединок проходит на «Арене Клуж» в Клуже. Стартовый свисток прозвучал в 20:30. Первый матч между командами завершился безголевой ничьей (0:0), а победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд, где встретится с греческим ПАОКом.

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На 15-й минуте киевляне открыли счёт, однако после просмотра эпизода с помощью системы VAR арбитр отменил гол. Причиной стал офсайд у защитника «Динамо» Богдана Редушка.

ФОТО. Судья отменил гол «Динамо» в ворота «Университати». Что произошло?

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Богдан Редушко офсайд (вне игры)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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