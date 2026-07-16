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Польша
16 июля 2026, 20:51 |
479
0

Хлань забил первый гол сезона в Польше

Максим Хлань открыл счет в матче за Суперкубок

16 июля 2026, 20:51 |
479
0
Хлань забил первый гол сезона в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань
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В четверг в Польше проходит матч за Суперкубок страны. За трофей борются «Лех» и «Гурник».

В начале противостояния на 14-й минуте отличился левый вингер «Гурника» Максим Хлань и стал автором первого гола сезона в Польше. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

23-летний украинец проводит второй сезон в «Гурнике». В этой команде он провел 32 матча (8 голов и 6 ассистов). Трансферная стоимость Хланя составляет 4 млн евро.

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Максим Хлань Гурник Забже Лех Познань Суперкубок Польши по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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