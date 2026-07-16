Хлань забил первый гол сезона в Польше

В четверг в Польше проходит матч за Суперкубок страны. За трофей борются «Лех» и «Гурник».

В начале противостояния на 14-й минуте отличился левый вингер «Гурника» Максим Хлань и стал автором первого гола сезона в Польше. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

23-летний украинец проводит второй сезон в «Гурнике». В этой команде он провел 32 матча (8 голов и 6 ассистов). Трансферная стоимость Хланя составляет 4 млн евро.