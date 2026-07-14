Максим ХЛАНЬ: «Этот клуб дал мне честное пацанское слово»

Украинский вингер польского «Гурника» Максим Хлань вспомнил, как искал новую команду после расторжения контракта с «Зарей» в 2023 году.

– Ты ведь мог остаться в Украине, у тебя, вроде бы, были предложения из УПЛ, но ты выбрал «Лехию» из первой лиги.

– Конкретно тогда, помню, это были «Полесье» и «Кривбасс». Я хотел туда перейти и был очень благодарен президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу, он лично звонил, мы с ним разговаривали. Также из «Кривбасса» звонил тренер Вернидуб и проявлял ко мне интерес.

Но уже к тому моменту я вообще не хотел просто за любые деньги оставаться в украинском чемпионате и все свои силы бросил на поиски в Европе. Было тяжело, на самом деле, найти какой-то клуб, потому что многие пугались этой ситуации в «Заре». Можно сказать, дотянул до последнего дня трансферного окна.

Был также в Испании, там была возможность подписать контракт. Но в основном все клубы не давали гарантий, что я буду играть ещё полгода. Потому что у меня через полгода заканчивался контракт с «Зарей». Они все рассчитывали на то, что он официально закончится – и уже тогда меня смогут заявить.

Но мы с моим юристом всем говорили, что в ноябре я уже могу играть официально – суд продолжается, но футболист может играть. Потому что есть главное правило ФИФА: футболист должен играть – поэтому мы на этом настаивали. А куда я попаду – на тот момент я не знал.

«Лехия» обратилась ко мне аж в начале июня. Они обратились, но я их игнорировал, отмахивался, потому что это Первая лига Польши, а я не хотел туда, хотел что-то выше. Потом был шанс подписать контракт сразу в Экстраклясе с «Вартой» Познань, но они тоже боялись подписывать этот контракт и сразу давать разрешение на игру.

Поэтому все команды, которые были для меня интересны на тот момент, отказывали мне первые полгода, обещали, что я буду играть только после зимы, не давали никаких гарантий. А «Лехия» сразу выступила с уверенным заявлением: «Мы это решим, доверься нам, подпишем контракт». Они дали мне честное пацанское слово, что решат этот вопрос – и на самом деле так и произошло, за что я очень благодарен этому клубу.