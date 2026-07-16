Букмекер призвал АПЛ отказаться от нелицензированных операторов

Компания Entain призвала британские спортивные организации немедленно прекратить сотрудничество с нелицензированными букмекерскими компаниями, не дожидаясь принятия нового законодательства.

По мнению бренда, такие компании используют партнерства с футбольными клубами и турнирами для повышения доверия со стороны британской аудитории, при этом работают вне местного регулирования, не соблюдают требования по защите игроков и не платят налоги в Великобритании. Компания также считает, что запрет должен распространяться не только на спонсорство формы, но и на цифровую рекламу, светодиодные экраны и другие коммерческие площадки.

Согласно данным H2 Gambling Capital, объем нелегального рынка азартных игр вырос с 5 млрд фунтов в 2019 году до 16,6 млрд фунтов в 2025 году.

Помимо публичного обращения, компания направила письма руководству Премьер-лиги и Независимого футбольного регулятора с призывом ввести добровольный запрет на сотрудничество с нелицензированными букмекерами уже до сезона 2026/27.

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