Возвращение Ярмоленко. Лидер команды – в заявке на матч Лиги Европы
Андрей Ярмоленко может выйти на замену
В 20:30 начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской Университатей и киевским Динамо.
Отметим, что в заявке на встречу среди запасных нашлось место Андрею Ярмоленко. Ранее сообщалось, что легенда клуба не будет играть в еврокубках, а готовит себя только к чемпионату Украины.
В первой встрече Ярмоленко не было в заявке.
Однако ключевой поединок старта сезона форвард все же начнет на скамейке запасных с шансом выйти на поле.
Первый матч завершился вничью 0:0.
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