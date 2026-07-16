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Лига Европы
16 июля 2026, 19:38 | Обновлено 16 июля 2026, 19:53
447
0

Возвращение Ярмоленко. Лидер команды – в заявке на матч Лиги Европы

Андрей Ярмоленко может выйти на замену

16 июля 2026, 19:38 | Обновлено 16 июля 2026, 19:53
447
0
Возвращение Ярмоленко. Лидер команды – в заявке на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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В 20:30 начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской Университатей и киевским Динамо.

Отметим, что в заявке на встречу среди запасных нашлось место Андрею Ярмоленко. Ранее сообщалось, что легенда клуба не будет играть в еврокубках, а готовит себя только к чемпионату Украины.

В первой встрече Ярмоленко не было в заявке.

Однако ключевой поединок старта сезона форвард все же начнет на скамейке запасных с шансом выйти на поле.

Первый матч завершился вничью 0:0.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Андрей Ярмоленко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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