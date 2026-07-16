Возвращение Ярмоленко. Лидер команды – в заявке на матч Лиги Европы

В 20:30 начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской Университатей и киевским Динамо.

Отметим, что в заявке на встречу среди запасных нашлось место Андрею Ярмоленко. Ранее сообщалось, что легенда клуба не будет играть в еврокубках, а готовит себя только к чемпионату Украины.

В первой встрече Ярмоленко не было в заявке.

Однако ключевой поединок старта сезона форвард все же начнет на скамейке запасных с шансом выйти на поле.

Первый матч завершился вничью 0:0.