МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»
Новичок киевского клуба поделился первыми впечатлениями
Первым новичком Оболони в летнее межсезонье стал опытный полузащитник Дмитрий Мишнев. За плечами 32-летнего футболиста более 350 матчей на профессиональном уровне, выступления за Мариуполь, Зарю и Александрию, а также немалый опыт матчей в Украинской Премьер-лиге и еврокубках.
Дмитрий рассказал о первых днях в новой команде, деталях перехода в Оболонь, своих самых ярких футбольных воспоминаниях и ожиданиях от нового сезона.
– Дмитрий, поздравляем в Оболони! Как тебя приняла команда?
– Спасибо за поздравление. Адаптация прошла очень хорошо. В команде отличный коллектив, поэтому никаких трудностей не возникло. Общаюсь практически со всеми ребятами, ведь многих знал ещё раньше. Например, с Владимиром Чехом мы вместе играли в Мариуполе, а с другими неоднократно пересекались по ходу карьеры.
– Как возник вариант с переходом в Оболонь?
– Мне сообщили, что Оболонь заинтересована в моих услугах. Потом состоялась встреча со спортивным директором и главным тренером. Честно говоря, хватило одного разговора, чтобы понять: меня здесь действительно хотят видеть. После этого долго не раздумывал и принял решение присоединиться к команде.
– Против Оболони ты провёл немало матчей в составе разных клубов. Какими запомнились эти встречи?
– Это всегда были очень непростые матчи. Оболонь – команда, против которой тяжело играть любому. Если честно, по своему стилю она мне всегда напоминала мадридский Атлетико – дисциплинированная, организованная, очень неуступчивая. Считаю, что этот клуб заслуживает гораздо большего, чем уже достиг.
– За карьеру ты играл на разных позициях в полузащите. Где чувствуешь себя наиболее комфортно?
– Больше всего нравится играть инсайда. На этой позиции могу быть одинаково полезен и в атаке, и во время оборонительных действий. В целом готов выполнять те функции, которые будет требовать тренерский штаб.
– В твоей карьере были и еврокубковые матчи. Какой из них вспоминается чаще всего?
– Наверное, матч за Мариуполь против Бордо. Именно тогда мне удалось забить свой дебютный гол в еврокубках. Такие моменты остаются в памяти навсегда.
– Ты присоединился к команде перед началом летней подготовки. Какими были первые сборы?
– Мы очень хорошо поработали. Первый этап был достаточно тяжёлым – много беговой работы, но это необходимая часть подготовки к сезону. На следующих этапах больше внимания уделяли работе с мячом, тактике и командным взаимодействиям. Чувствую себя хорошо, а всё остальное покажет чемпионат.
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