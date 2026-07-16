МИШНЕВ: «Уже по одному разговору понял, что Оболонь во мне заинтересована»

Первым новичком Оболони в летнее межсезонье стал опытный полузащитник Дмитрий Мишнев. За плечами 32-летнего футболиста более 350 матчей на профессиональном уровне, выступления за Мариуполь, Зарю и Александрию, а также немалый опыт матчей в Украинской Премьер-лиге и еврокубках.

Дмитрий рассказал о первых днях в новой команде, деталях перехода в Оболонь, своих самых ярких футбольных воспоминаниях и ожиданиях от нового сезона.

– Дмитрий, поздравляем в Оболони! Как тебя приняла команда?

– Спасибо за поздравление. Адаптация прошла очень хорошо. В команде отличный коллектив, поэтому никаких трудностей не возникло. Общаюсь практически со всеми ребятами, ведь многих знал ещё раньше. Например, с Владимиром Чехом мы вместе играли в Мариуполе, а с другими неоднократно пересекались по ходу карьеры.

– Как возник вариант с переходом в Оболонь?

– Мне сообщили, что Оболонь заинтересована в моих услугах. Потом состоялась встреча со спортивным директором и главным тренером. Честно говоря, хватило одного разговора, чтобы понять: меня здесь действительно хотят видеть. После этого долго не раздумывал и принял решение присоединиться к команде.

– Против Оболони ты провёл немало матчей в составе разных клубов. Какими запомнились эти встречи?

– Это всегда были очень непростые матчи. Оболонь – команда, против которой тяжело играть любому. Если честно, по своему стилю она мне всегда напоминала мадридский Атлетико – дисциплинированная, организованная, очень неуступчивая. Считаю, что этот клуб заслуживает гораздо большего, чем уже достиг.

– За карьеру ты играл на разных позициях в полузащите. Где чувствуешь себя наиболее комфортно?

– Больше всего нравится играть инсайда. На этой позиции могу быть одинаково полезен и в атаке, и во время оборонительных действий. В целом готов выполнять те функции, которые будет требовать тренерский штаб.

– В твоей карьере были и еврокубковые матчи. Какой из них вспоминается чаще всего?

– Наверное, матч за Мариуполь против Бордо. Именно тогда мне удалось забить свой дебютный гол в еврокубках. Такие моменты остаются в памяти навсегда.

– Ты присоединился к команде перед началом летней подготовки. Какими были первые сборы?

– Мы очень хорошо поработали. Первый этап был достаточно тяжёлым – много беговой работы, но это необходимая часть подготовки к сезону. На следующих этапах больше внимания уделяли работе с мячом, тактике и командным взаимодействиям. Чувствую себя хорошо, а всё остальное покажет чемпионат.