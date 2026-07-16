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Лига Европы
16 июля 2026, 19:21 | Обновлено 16 июля 2026, 19:49
5171
10

Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы

Важнейший матч киевлян на старте сезона

16 июля 2026, 19:21 | Обновлено 16 июля 2026, 19:49
5171
10 Comments
Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
ФК Динамо Киев
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В 20:30 начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской Университатей и киевским Динамо. Первая встреча завершилась вничью 0:0.

Наставник Динамо Игорь Костюк определил стартовый состав.

Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко

В запасе: Ольховый, Суркис, Вивчаренко, Коробов, Малыш, Тиаре, Рубчинский, Буяльский, Лонвейк, Ярмоленко, Огундана, Герреро

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Чому не ставить Огундану, єдиний гравець із пристойною швидкістю? Чи Костюк планує ставити автобуса та возню в середині поля
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+3
Біловар і  Дубінчак в складі,  це вже страшно стає за результат 
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+2
Ярмо, Мотя, Буя.....
Самі легіонери....
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+2
Атакувальний склад,якщо щось піде не так Ярмола з Буєю вискочать )
Динамо вперед🤍💙🫵
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+2
С..ка
та випусти бую та ярмо в основі
чи будеш чекати поки будуть пролітати мимо ЛЕ і тільки потім ???
Де пздц
Мотя не готовий це ж було видно по першій грі
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+2
Костюк просто дурачок, не способный делать выводы 
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+2
Что Костюк очкует выпускать легионеров и пенсионеров.
Думает U19 все порешает.
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+1
Снова дерево - Бражко в центре, а должен был быть Люсин!!!! Но Костюк тормозит.
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+1
Лохи,если честно,такую команду не прибить в первом матче там минимум 2-3 забивай и спокойно играй,нету на вас хорошего тренера, чтобы пи...ды дал как следует и прически нафиг всем состриг вместе с татуировками,ответственности за результат нету и дисциплины!!!
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0
Мотя, давай, не провтикай, як тиждень тому!
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-6
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