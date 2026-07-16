Костюк назвал состав Динамо на матч квалификации Лиги Европы
Важнейший матч киевлян на старте сезона
В 20:30 начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской Университатей и киевским Динамо. Первая встреча завершилась вничью 0:0.
Наставник Динамо Игорь Костюк определил стартовый состав.
Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко
В запасе: Ольховый, Суркис, Вивчаренко, Коробов, Малыш, Тиаре, Рубчинский, Буяльский, Лонвейк, Ярмоленко, Огундана, Герреро
Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда выиграла товарищеский матч в Буче со счетом 3:2
Юлия и Надежда, а также шифрованные и не очень нейтралки тусовались на празднике в Афинах
Самі легіонери....
Динамо вперед🤍💙🫵
та випусти бую та ярмо в основі
чи будеш чекати поки будуть пролітати мимо ЛЕ і тільки потім ???
Де пздц
Мотя не готовий це ж було видно по першій грі
Думает U19 все порешает.