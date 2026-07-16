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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 19:22 | Обновлено 16 июля 2026, 19:50
880
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Карпаты нашли замену Бруниньо в Латвии

Фелиппе Виейра должен пополнить состав «львов»

16 июля 2026, 19:22 | Обновлено 16 июля 2026, 19:50
880
1 Comments
Карпаты нашли замену Бруниньо в Латвии
ФК Карпаты Львов
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«Карпаты» максимально близки к подписанию плеймейкера «Лиепаи» Фелиппе Виейры.

Вчера гол 21-летнего атакующего хавбека помог латвийскому клубу пройти черногорский «Дечич» в квалифай-раунде Лиги конференций, а уже завтра-послезавтра бразилец должен подписать контракт со «львами».

В текущем сезоне молодой игрок сыграл 20 матчей (6+2 по системе «гол+пас»). Во Львове ожидают, что он сможет заменить Бруниньо.

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Карпаты Львов Лиепая трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Ну він навіть лівої бутси Бруно не вартий. Посередній гравець на рівні чемпіонату Латвії. Бруно був одним з найкращих в упл
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