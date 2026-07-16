Карпаты нашли замену Бруниньо в Латвии

«Карпаты» максимально близки к подписанию плеймейкера «Лиепаи» Фелиппе Виейры.

Вчера гол 21-летнего атакующего хавбека помог латвийскому клубу пройти черногорский «Дечич» в квалифай-раунде Лиги конференций, а уже завтра-послезавтра бразилец должен подписать контракт со «львами».

В текущем сезоне молодой игрок сыграл 20 матчей (6+2 по системе «гол+пас»). Во Львове ожидают, что он сможет заменить Бруниньо.