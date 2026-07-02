Бруниньо написал Карпатам трогательное письмо

Бывший полузащитник «Карпат» Бруниньо обратился во львовский клуб после перехода в «Маккаби» Хайфа.

«Болельщикам, футболистам, тренерскому штабу, работникам клуба и всем, кто является частью этой команды, хочу выразить искреннюю благодарность за все время, которое мы провели вместе.

Это были моменты радости, вызовов, достижений и большого обучения, которые я пронесу с собой через всю жизнь. Каждая тренировка, каждый матч и каждое препятствие способствовали моему росту не только как футболиста, но прежде всего как человека. Моя безграничная благодарность клубу, открывшему мне дверь к осуществлению мечты, – играть в европейском футболе. Именно здесь я пережил одни из особых моментов своей карьеры и, что самое важное, был по-настоящему счастлив.

Я навсегда сохраню в памяти дружбу, тепло людей и гордость от того, что имел честь носить эту футболку. Вы стали важной частью моей истории, и поэтому всегда будете иметь особое место в моем сердце. Теперь в Бразилии у вас будет еще один болельщик. Я буду следить за клубом издалека, буду болеть за успехи команды и желать, чтобы этот клуб и дальше рос и достигал всего, чего заслуживает.

Спасибо за все!» – написал Бруниньо.

В 50 матчах в УПЛ бразилец забил 16 голов и 7 раз ассистировал партнерам. Он провел во Львове два сезона.