Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруниньо написал Карпатам трогательное письмо
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 21:39 |
555
0

Бруниньо написал Карпатам трогательное письмо

Бруниньо поблагодарил клуб и болельщиков

02 июля 2026, 21:39 |
555
0
Бруниньо написал Карпатам трогательное письмо
ФК Карпаты. Бруниньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник «Карпат» Бруниньо обратился во львовский клуб после перехода в «Маккаби» Хайфа.

«Болельщикам, футболистам, тренерскому штабу, работникам клуба и всем, кто является частью этой команды, хочу выразить искреннюю благодарность за все время, которое мы провели вместе.

Это были моменты радости, вызовов, достижений и большого обучения, которые я пронесу с собой через всю жизнь. Каждая тренировка, каждый матч и каждое препятствие способствовали моему росту не только как футболиста, но прежде всего как человека. Моя безграничная благодарность клубу, открывшему мне дверь к осуществлению мечты, – играть в европейском футболе. Именно здесь я пережил одни из особых моментов своей карьеры и, что самое важное, был по-настоящему счастлив.

Я навсегда сохраню в памяти дружбу, тепло людей и гордость от того, что имел честь носить эту футболку. Вы стали важной частью моей истории, и поэтому всегда будете иметь особое место в моем сердце. Теперь в Бразилии у вас будет еще один болельщик. Я буду следить за клубом издалека, буду болеть за успехи команды и желать, чтобы этот клуб и дальше рос и достигал всего, чего заслуживает.

Спасибо за все!» – написал Бруниньо.

В 50 матчах в УПЛ бразилец забил 16 голов и 7 раз ассистировал партнерам. Он провел во Львове два сезона.

По теме:
Не только Ужгород. Еще один клуб приостановит выступления во Второй лиге
Прибыльный период. Карпаты провели рекордное трансферное лето
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь назвала замену Марченко
Бруниньо (Карпаты) Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Маккаби Хайфа
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Футбол | 02 июля 2026, 14:34 12
Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»
Срна – о звезде сборной Украины: «Это очень особенный игрок»

Директор Шахтера верит в Георгия Судакова

Ромелу ЛУКАКУ: «У нас были большие яйца»
Футбол | 02 июля 2026, 19:49 0
Ромелу ЛУКАКУ: «У нас были большие яйца»
Ромелу ЛУКАКУ: «У нас были большие яйца»

Ромелу Лукаку поделился впечатлениями о сложном матче с Сенегалом

ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Футбол | 02.07.2026, 10:42
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Бокс | 02.07.2026, 07:29
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Футбол | 02.07.2026, 07:02
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 52
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 39
Бокс
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 1
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем