Европа против Южной Америки: статистика в пользу Аргентины

На нынешнем мундиале команды из Старого Света, как и на предыдущем чемпионате, проиграли спор главным конкурентам – южноамериканцам. На сегодняшний день в 12 очных встречах европейцы без учета послематчевых пенальти одержали три победы при шести поражениях, набрав 33,3% от возможного количества условных очков. В финале, правда, Испания может несколько улучшить этот результат, но не более того.

Между тем европейцы становились чемпионами мира лишь тогда, когда имели лучшие или хотя бы равные показатели в противоборстве с южноамериканцами. Исключением из правил стали ЧМ-1938, который выиграла Италия, и ЧМ-2014, где первенствовала Германия. Кроме того, команды Старого Света лишь дважды добивались триумфа за пределами своего континента - на ЧМ-2010 (Испания) и ЧМ-2014 (Германия). А в 11 предыдущих финальных баталиях между европейцами и южноамериканцами, в 8 случаях верх брали коллективы из Нового Света.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ