Напряженная игра с двумя пенальти. Яркие моменты матча Армат – Профан

Матч «Профан» – «Армат» стал одним из главных событий третьего тура UA STEEL LEAGUE, который прошел 12 июля на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

«Центральная игра тура» – именно такими словами комментатор представил предстоящую дуэль, и не ошибся. Напряжение витало в воздухе все 40 минут, как на поле, так и среди фанатов на трибунах.

Первый опасный момент в матче создал «Армат», выиграв борьбу за мяч. Однако быстрый выпад не принес плодов: Кирилл Зайков и Максим Билык нависли, как туча над штрафной площадью, но до гола дело не дошло.

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Футбольная судьба сыграла злую шутку с «Арматом» после упущенного шанса. Днепряне на себе прочувствовали фразу: «не забиваешь ты – забивают тебе».

«Профан» воспользовался авантюрой соперника, который поставил полевого игрока в ворота. Хотя удар выдался не самым сложным, этого хватило для гола – киевляне повели в счете.

Не успели днепряне прийти в себя, как оппонент уже удвоил преимущество. На этот раз в воротах стоял голкипер Станислав Тарасенко, но от подобных ударов и Джанлуиджи Буффон не спас бы.

В поисках своих моментов «Армат» не заметил, как время первого тайма подошло к концу. Киевляне не дали днепрянам подойти к своим воротам, так что счет не изменился.

Похоже, разговор в раздевалке пошел команде на пользу – после перерыва «Армат» действовал значительно активнее.

Суперпас от Билыка на 27-й минуте подарил днепрянам надежду на долгожданный гол, но ворота «Профана» будто заколдовали – удар прошел мимо.

Игра шла в своем темпе, и вот пришло время для специальных карточек: «Армату» выпал буллит, а «Профану» – шанс убрать на 4 минуты одного из игроков соперника.

И если киевляне убрали Максима Билыка и не получили от этого никаких плюсов, то вот «Армат» воспользовался возможностью сполна.

В роли лидера и легенды украинского футбола на рандеву с вратарем вышел Селезнев. Евгений мастерски реализовал буллит и изменил счет – 1:2.

«Профан» почувствовал, что пахнет жареным, поэтому они воспользовались правом на президентский пенальти. И не прогадали: на 34-й минуте президент клуба спокойно реализовал 11-метровый удар.

Ответ от команды из Днепра последовал мгновенно. Они тоже воспользовались президентским пенальти и так же уверенно его забили – все самое интересное только впереди.

До финального свистка оставались считанные минуты. «Армат» ищет третий гол, «Профан» качественно держит оборону.

Эмоции били через край, поэтому без стычки не обошлось. Судья проигнорировал падение игрока «Армата» возле штрафной, чем вывел из себя Селезнева.

Понять Евгения можно: оставались считанные секунды, а штрафной – это шанс на победу. Впрочем, ситуация переросла в горячую стычку Селезнева с соперником.

Как бы Евгений ни старался спасти команду, футбольная фортуна была не на его стороне. Игроки «Армата» бились как гладиаторы, но этого оказалось мало: днепряне в напряженной борьбе обидно уступили со счетом 2:3.

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