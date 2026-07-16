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  4. Сергей СУХАНОВ: «Прежде всего поздравляю всех с победой»
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 16:31 |
141
0

Сергей СУХАНОВ: «Прежде всего поздравляю всех с победой»

Защитник «Оболони» прокомментировал победу над «Черниговом»

16 июля 2026, 16:31 |
141
0
Сергей СУХАНОВ: «Прежде всего поздравляю всех с победой»
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов
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Защитник киевской «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал победу над «Черниговом» (3:2) в товарищеском матче.

– Сергей, матч получился очень эмоциональным и напряженным. Как оцените эту игру?

– Прежде всего поздравляю всех с победой. Матч был непростым. Мы сейчас работаем под серьезными нагрузками, поэтому игра получилась боевой и очень эмоциональной. Но движемся дальше и продолжаем готовиться к чемпионату.

– В ходе встречи «Оболонь» дважды уступала в счёте, но каждый раз находила силы отыграться. Была уверенность, что команда сможет переломить ход матча?

– Конечно. Когда пропускаешь, всегда хочется как можно быстрее отыграться. Понимали, что нужно забить больше, чем соперник, и в итоге нам это удалось.

– Свой пенальти ты исполнил очень уверенно. Почему решил пробить именно так?

– Перед матчем смотрел серию пенальти с участием Чернигова, обратил внимание на действия вратаря на линии. Поэтому решил пробить именно так. Хорошо, что всё получилось и мяч оказался в воротах.

– В двух предыдущих контрольных матчах команда не забивала, а сегодня отличилась трижды. Чувствуется, что работа над завершением атак уже приносит результат?

– Да, конечно. Хочется забивать и побеждать в каждом матче. В последнее время мы больше работали именно над завершающей стадией атак, много отрабатывали удары по воротам. Думаю, эта работа уже приносит свои плоды. Несмотря на большие нагрузки, сегодня удалось забить три мяча, и теперь нужно продолжать в том же духе.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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