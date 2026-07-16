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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:56 | Обновлено 16 июля 2026, 12:37
662
0

Требуется 2 гола. Сможет ли Месси повторить достижение Мбаппе в финалах ЧМ?

Вспомним игроков с наибольшим количеством забитых мячей в решающих матчах мировых первенств

16 июля 2026, 11:56 | Обновлено 16 июля 2026, 12:37
662
0
Требуется 2 гола. Сможет ли Месси повторить достижение Мбаппе в финалах ЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имеет в своем активе 2 гола, забитых в финалах чемпионатов мира.

Аргентинец дублем отметился в решающей игре ЧМ-2022 против сборной Франции.

От повторения рекорда финалов мировых первенств Месси отделяют 2 гола.

Рекордсменом данной стадии турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 4 забитых мяча (1 на ЧМ-2018 и 3 на ЧМ-2022).

Вспомним футболистов с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира

  • 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 3 – Джефф Херст (Англия)
  • 3 – Вава (Бразилия)
  • 3 – Пеле (Бразилия)
  • 3 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 2 – Джино Колаусси (Италия)
  • 2 – Сильвио Пиола (Италия)
  • 2 – Хельмут Ран (ФРГ)
  • 2 – Марио Кемпес (Аргентина)
  • 2 – Пауль Брайтнер (ФРГ)
  • 2 – Роналдо (Бразилия)
  • 2 – Лионель Месси (Аргентина)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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