Требуется 2 гола. Сможет ли Месси повторить достижение Мбаппе в финалах ЧМ?
Вспомним игроков с наибольшим количеством забитых мячей в решающих матчах мировых первенств
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имеет в своем активе 2 гола, забитых в финалах чемпионатов мира.
Аргентинец дублем отметился в решающей игре ЧМ-2022 против сборной Франции.
От повторения рекорда финалов мировых первенств Месси отделяют 2 гола.
Рекордсменом данной стадии турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 4 забитых мяча (1 на ЧМ-2018 и 3 на ЧМ-2022).
Вспомним футболистов с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира.
Игроки с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 3 – Джефф Херст (Англия)
- 3 – Вава (Бразилия)
- 3 – Пеле (Бразилия)
- 3 – Зинедин Зидан (Франция)
- 2 – Джино Колаусси (Италия)
- 2 – Сильвио Пиола (Италия)
- 2 – Хельмут Ран (ФРГ)
- 2 – Марио Кемпес (Аргентина)
- 2 – Пауль Брайтнер (ФРГ)
- 2 – Роналдо (Бразилия)
- 2 – Лионель Месси (Аргентина)
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