Требуется 2 гола. Сможет ли Месси повторить достижение Мбаппе в финалах ЧМ?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси имеет в своем активе 2 гола, забитых в финалах чемпионатов мира.

Аргентинец дублем отметился в решающей игре ЧМ-2022 против сборной Франции.

От повторения рекорда финалов мировых первенств Месси отделяют 2 гола.

Рекордсменом данной стадии турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе, в активе которого 4 забитых мяча (1 на ЧМ-2018 и 3 на ЧМ-2022).

Вспомним футболистов с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в финалах чемпионатов мира