ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ снялась в крошечном топе

Бразильская модель и звезда социальных сетей Габриэла Моура, которую британские таблоиды назвали «самой сексуальной фанаткой чемпионата мира», вновь привлекла внимание своих подписчиков.

22-летняя красавица опубликовала серию откровенных кадров, на которых позировала в крошечном голубом топе и коротких темно-синих шортах. Эффектный образ позволил инфлюенсерше продемонстрировать подтянутую фигуру.

Позже Моура поделилась еще и видео в сером облегающем платье. Бразильянка танцевала перед камерой и игриво улыбалась, вызвав новую волну реакций в социальных сетях.

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Поклонники засыпали модель комплиментами, назвав ее «королевой Бразилии» и одной из самых красивых женщин в мире. Некоторые пользователи признались, что пересмотрели ее ролик десятки раз.

За страницей Габриэлы в Instagram следят около трех миллионов пользователей. Она также дебютировала в Sports Illustrated Swimsuit и ранее выходила на подиум показа Victoria’s Secret.

Во время чемпионата мира Моура активно поддерживала сборную Бразилии. Команда покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии.