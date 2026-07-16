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16 июля 2026, 03:24 | Обновлено 16 июля 2026, 03:30
89
0

ФОТО. Бекхэм и Шаламе взорвали сеть встречей в VIP-ложе ЧМ

Болельщики заявили, что в одном кадре оказалось «слишком много ауры»

16 июля 2026, 03:24 | Обновлено 16 июля 2026, 03:30
89
0
ФОТО. Бекхэм и Шаламе взорвали сеть встречей в VIP-ложе ЧМ
X. Тимоти Шаламе и Дэвид Бекхэм
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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм и голливудский актер Тимоти Шаламе привлекли внимание болельщиков во время полуфинального матча чемпионата мира между Испанией и Францией.

Камеры показали, как знаменитости оживленно общались в VIP-ложе стадиона в Техасе. Шаламе пришел на игру в одежде цветов сборной Франции, тогда как Бекхэм наблюдал за матчем вместе с женой Викторией и детьми.

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Кадры со встречей футбольной и голливудской звезд быстро распространились в социальных сетях.

«Слишком много ауры в одном кадре», «Две легенды вместе» и «Икона футбола встретилась со звездой Голливуда», – писали пользователи.

Шаламе поддерживал сборную Франции, однако команда Дидье Дешама уступила Испании со счетом 0:2 и покинула чемпионат мира. Испанцы благодаря этой победе вышли в финал турнира.

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фото Дэвид Бекхэм чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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