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16 июля 2026, 01:22 | Обновлено 16 июля 2026, 01:25
583
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Путешественник во времени пять лет назад предсказал финал ЧМ и точный счет

После победы Аргентины над Англией прогноз из 2021 года стал еще ближе к осуществлению

16 июля 2026, 01:22 | Обновлено 16 июля 2026, 01:25
583
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Путешественник во времени пять лет назад предсказал финал ЧМ и точный счет
X. Ламин Ямаль и Лионель Месси
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В социальных сетях снова набирает популярность публикация, размещенная еще в июле 2021 года. Ее автор якобы за пять лет до турнира предсказал участников финала чемпионата мира 2026 года, победителя и даже точный счет.

«Аргентина только что победила Испанию в финале чемпионата мира 2026 года со счетом 3:2», – говорится в старой публикации.

Сначала внимание к прогнозу вернулось после победы Испании над Францией со счетом 2:0. Теперь же определился и второй финалист: Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 благодаря поздним голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

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Таким образом, первая часть необычного предсказания уже полностью сбылась: в решающем матче чемпионата мира действительно встретятся Аргентина и Испания.

Теперь для полного совпадения команде Лионеля Месси необходимо победить испанцев со счетом 3:2.

Старая публикация стала вирусной и собрала огромное количество реакций. Пользователи в шутку называют ее автора «путешественником во времени» и задаются вопросом, как он мог назвать обоих финалистов еще в 2021 году.

Окончательно проверить загадочный прогноз можно будет после финального матча чемпионата мира.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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