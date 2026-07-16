Путешественник во времени пять лет назад предсказал финал ЧМ и точный счет
После победы Аргентины над Англией прогноз из 2021 года стал еще ближе к осуществлению
В социальных сетях снова набирает популярность публикация, размещенная еще в июле 2021 года. Ее автор якобы за пять лет до турнира предсказал участников финала чемпионата мира 2026 года, победителя и даже точный счет.
«Аргентина только что победила Испанию в финале чемпионата мира 2026 года со счетом 3:2», – говорится в старой публикации.
Сначала внимание к прогнозу вернулось после победы Испании над Францией со счетом 2:0. Теперь же определился и второй финалист: Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 благодаря поздним голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.
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Таким образом, первая часть необычного предсказания уже полностью сбылась: в решающем матче чемпионата мира действительно встретятся Аргентина и Испания.
Теперь для полного совпадения команде Лионеля Месси необходимо победить испанцев со счетом 3:2.
Старая публикация стала вирусной и собрала огромное количество реакций. Пользователи в шутку называют ее автора «путешественником во времени» и задаются вопросом, как он мог назвать обоих финалистов еще в 2021 году.
Окончательно проверить загадочный прогноз можно будет после финального матча чемпионата мира.
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