Гарри КЕЙН: «Мне очень досадно за команду»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мне очень жаль команду, тренерский штаб и болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Когда мы вышли вперёд 1:0, казалось, что мы просто пытались удержать результат, а на таком уровне этого недостаточно. Мы так усердно работали, чтобы попасть сюда. Ребята отдали каждую каплю крови, пота и слёз. Провалиться так, как это произошло, — просто невыносимо.

У нас было много хороших моментов на этом турнире. Много хороших матчей, ещё один полуфинал. Мы говорим о том, что «стучим в дверь». Мы близки, нам просто нужно найти тот недостающий элемент на финальном этапе турнира».