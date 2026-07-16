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  4. Гарри КЕЙН: «Мне очень досадно за команду»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 03:10 |
177
0

Гарри КЕЙН: «Мне очень досадно за команду»

Нападающий сборной Англии прокомментировал поражение от Аргентины

16 июля 2026, 03:10 |
177
0
Гарри КЕЙН: «Мне очень досадно за команду»
ФИФА
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мне очень жаль команду, тренерский штаб и болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Когда мы вышли вперёд 1:0, казалось, что мы просто пытались удержать результат, а на таком уровне этого недостаточно. Мы так усердно работали, чтобы попасть сюда. Ребята отдали каждую каплю крови, пота и слёз. Провалиться так, как это произошло, — просто невыносимо.

У нас было много хороших моментов на этом турнире. Много хороших матчей, ещё один полуфинал. Мы говорим о том, что «стучим в дверь». Мы близки, нам просто нужно найти тот недостающий элемент на финальном этапе турнира».

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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