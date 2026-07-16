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  4. ВИДЕО. Эмоции Лионеля Месси после победы Аргентины и выхода в финал ЧМ
Чемпионат мира
16 июля 2026, 00:54 |
853
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ВИДЕО. Эмоции Лионеля Месси после победы Аргентины и выхода в финал ЧМ

Аргентинцы вырвали путевку из рук Англии

16 июля 2026, 00:54 |
853
1 Comments
ВИДЕО. Эмоции Лионеля Месси после победы Аргентины и выхода в финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборная Аргентины в боевом стиле вырвала победу в 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии (2:1).

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«Бело-голубые» пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться. Благодаря двум ассистам Лионеля Месси аргентинцы оформили камбэк на «Atlanta Stadium».

После финального свистка Лионель не сдержал эмоций, упал на газон и безумно радовался выходу в финал.

Игроки сборной Аргентины разделили этот момент со своим капитаном: пели песни, прыгали и праздновали вместе с болельщиками.

В финале аргентинцы сыграют против сборной Испании. Матч за золото пройдет 19 июля.

ВИДЕО. Эмоции Лионеля Месси после победы Аргентины и выхода в финал ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Мессі вже був у фіналі ,тому ці ємоціі ще не настільки величезні ,розуміє що головне ще попереду
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