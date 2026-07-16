Сборная Аргентины в боевом стиле вырвала победу в 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии (2:1).

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«Бело-голубые» пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться. Благодаря двум ассистам Лионеля Месси аргентинцы оформили камбэк на «Atlanta Stadium».

После финального свистка Лионель не сдержал эмоций, упал на газон и безумно радовался выходу в финал.

Игроки сборной Аргентины разделили этот момент со своим капитаном: пели песни, прыгали и праздновали вместе с болельщиками.

В финале аргентинцы сыграют против сборной Испании. Матч за золото пройдет 19 июля.

ВИДЕО. Эмоции Лионеля Месси после победы Аргентины и выхода в финал ЧМ

Arjantin'in finale yükselmesinin ardından büyük bir duygu patlaması yaşayan Lionel Messi, bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/yVG34pIlsQ — HABER.COM (@habercomsosyal) July 15, 2026

🐐💙 Pure emotion.

Lionel Messi in tears after Argentina reached the World Cup Final. 🇦🇷🥹#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rANE6TUdfe — thefootyinsight (@thefootyinsight) July 15, 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine