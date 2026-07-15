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Сборная Аргентины сравняла счет в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Англии.

На 85-й минуте Энцо Фернандес мощным ударом поразил ворота соперников и сделал счет 1:1. Ассист на Энцо выкатил легендарный Лионель Месси.

❗️ ВИДЕО. Ассист Месси и пушка Энцо. Аргентина сравняла счет с Англией на 85-й