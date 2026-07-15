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  4. ВИДЕО. Ассист Месси и пушка Энцо. Аргентина сравняла счет с Англией на 85-й
Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:51 | Обновлено 15 июля 2026, 23:52
1116
0

ВИДЕО. Ассист Месси и пушка Энцо. Аргентина сравняла счет с Англией на 85-й

Энцо Фернандес сделал счет 1:1 в конце полуфинального матча ЧМ-2026

15 июля 2026, 23:51 | Обновлено 15 июля 2026, 23:52
1116
0
ВИДЕО. Ассист Месси и пушка Энцо. Аргентина сравняла счет с Англией на 85-й
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины сравняла счет в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Англии.

На 85-й минуте Энцо Фернандес мощным ударом поразил ворота соперников и сделал счет 1:1. Ассист на Энцо выкатил легендарный Лионель Месси.

❗️ ВИДЕО. Ассист Месси и пушка Энцо. Аргентина сравняла счет с Англией на 85-й

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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