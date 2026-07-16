ОФИЦИАЛЬНО. Пономаренко приготовиться? Икарди покинул Галатасарай
Аргентинский форвард провел в клубе 4 года
Турецкий «Галатасарай» официально объявил об уходе аргентинского нападающего Мауро Икарди.
33-летний футболист решил расторгнуть контракт с клубом Суперлиги после 4 сезонов в команде.
«Дорогой Мауро, сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии. То, что ты больше не наденешь форму «Галатасарая», не изменит твоего места в наших сердцах. Ведь ты завоевал трон в сердце каждого «галатасарайца» — от 7 до 70 лет. Твои голы, твои титулы лучшего бомбардира, побитые тобой рекорды и завоеванные кубки — это одно, но ты жил этой страстью к «Галатасараю» и передал её миллионам. Ты уже не просто тот, кто вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба, — ты тот, кто навсегда останется среди незабываемых легенд «Галатасарая». Дорогой капитан, который сделал целое поколение «галатасарайцами», если сегодня дети с гордостью говорят «Я – гала», в этом есть и твоя большая заслуга. Все «галатасарайцы» знают… Такую любовь не забывают», – говорится в прощальном обращении клуба к игроку.
За 4 года в составе «Галатасарая» Мауро Икарди провёл 134 матча, отличившись 77 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать украинского нападающего Матвея Пономаренко.
Sevgili Mauro,— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo
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