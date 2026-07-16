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Турция
16 июля 2026, 01:03 | Обновлено 16 июля 2026, 01:24
367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пономаренко приготовиться? Икарди покинул Галатасарай

Аргентинский форвард провел в клубе 4 года

16 июля 2026, 01:03 | Обновлено 16 июля 2026, 01:24
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пономаренко приготовиться? Икарди покинул Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турецкий «Галатасарай» официально объявил об уходе аргентинского нападающего Мауро Икарди.

33-летний футболист решил расторгнуть контракт с клубом Суперлиги после 4 сезонов в команде.

«Дорогой Мауро, сегодня мы говорим не о расставании, а о наследии. То, что ты больше не наденешь форму «Галатасарая», не изменит твоего места в наших сердцах. Ведь ты завоевал трон в сердце каждого «галатасарайца» — от 7 до 70 лет. Твои голы, твои титулы лучшего бомбардира, побитые тобой рекорды и завоеванные кубки — это одно, но ты жил этой страстью к «Галатасараю» и передал её миллионам. Ты уже не просто тот, кто вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба, — ты тот, кто навсегда останется среди незабываемых легенд «Галатасарая». Дорогой капитан, который сделал целое поколение «галатасарайцами», если сегодня дети с гордостью говорят «Я – гала», в этом есть и твоя большая заслуга. Все «галатасарайцы» знают… Такую любовь не забывают», – говорится в прощальном обращении клуба к игроку.

За 4 года в составе «Галатасарая» Мауро Икарди провёл 134 матча, отличившись 77 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может подписать украинского нападающего Матвея Пономаренко.

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Мауро Икарди Галатасарай чемпионат Турции по футболу расторжение контракта свободный агент трансферы
Дмитрий Вус Источник: ФК Галатасарай
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